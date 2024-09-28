Kelelahan Usai Menang 3-1 atas Timor Leste U-20, Timnas Indonesia U-20 Bakal Kesulitan saat Hadapi Yaman U-20?

JAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20 ternyata cukup kewalahan menghadapi Timor Leste U-20 meski mampu menang 3-1 di matchday kedua Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Hal itu dikonfirmasi striker Timnas Indonesia U-20, Jens Raven yang menyebut skuad Garuda Nusantara benar-benar kelelahan usai laga kontra Timor Leste U-20 tersebut.

Raven menilai kelelahan yang dialaminya dan rekan-rekan setimnya terjadi karena jadwal pertandingan babak kualifikasi Piala Asia U-20 2025 sangat padat. Selain itu, intensitas permainan yang tinggi kala berjumpa Timor Leste U-20 membuat staminanya semakin terkuras.

Tentunya itu menjadi PR utama pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri. Sebab Garuda Nusantara membutuhkan stamina maksimal saat melawan Yaman U-20 di laga pamungkas Kualifikasi Piala Asia U-20 2025.

“Saya pikir karena jadwalnya sangat padat, karena yah saya bermain 90 menit dan sekarang hanya memiliki satu hari istirahat lalu bermain lagi. Dan yah, kami harus terus melaju, kami harus tetap bermain dengan intensitas tinggi, karena Timor Leste juga bertahan dengan kompak,” kata Raven kepada awak media selepas pertandingan, dikutip Sabtu (28/9/2024).

Dalam laga tersebut, Raven berhasil menyumbang satu gol dalam kemenangan 3-1 Indonesia atas Timor Leste di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, Jumat (27/9/2024) malam WIB. Sontekannya pada menit 13 membuka keran gol tim asuhan Indra Sjafri itu.

Tiga menit berselang, Indonesia menggandakan keunggulan via gol Rifki Afrisal. Lalu, Timor Leste sempat membalas pada menit 66 dari gol Luis Figo Ribeiro sebelum akhirnya Muhamad Ragil menyempurnakan kemenangan tuan rumah menjadi 3-1 lewat golnya pada menit 78.

Raven pun mengungkapkan bahwa kemenangan ini bisa didapat karena Tim Merah-Putih sudah mengetahui peta kekuatan Timor Leste. Meski begitu, pemain berdarah Indonesia-Belanda tersebut, mengeluh klelahan ketika bertanding, bahkan sejak menit-menit awal.