Cetak Gol saat Orangtua Nonton Langsung Laga Timnas Indonesia U-20 vs Timor Leste U-20, Jens Raven Bahagia Luar Biasa

JAKARTA - Rasa bahagia tengah dirasakan striker Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20, Jens Raven. Pasalnya pemain berusia 18 tahun itu berhasil bermain baik, bahkan mencetak gol saat orangtuanya nonton langsung kemenangan 3-1 Timnas Indonesia U-20 atas Timor Leste U-20 di matchday kedua Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2024, Jumat 27 September 2024 kemarin.

Ya, dalam pertandingan itu, Ayah Jens, Bjorn Raven, datang langsung ke Stadion Madya untuk menonton sang anak berlaga. Tak sendirian, dia ditemani oleh sang istri dan satu anak perempuannya dari Belanda.

Kedatangan mereka pun disambut dengan sebuah gol pembuka dari Jens pada menit 13. Dia berhasil menjebol gawang Timor Leste dengan sebuah sontekan dari jarak dekat gawang.

Raven pun sangat bahagia untuk kali kedua disaksikan langsung oleh orangtuanya berlaga di Jakarta meski mereka jauh-jauh datang dari Belanda. Terlebih lagi, dia bisa mencetak satu gol di hadapan mereka.

“Ya, saya senang dengan dukungan mereka. Mereka mau datang dari Belanda sampai sini untuk kedua kalinya. Jadi, itu menakjubkan,” kata Raven kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, selepas laga, dikutip Sabtu (28/9/2024).

“Saya juga bisa mencatatkan diri di papan skor dan kami bermain bagus dan meraih kemenangan kedua. Jadi, saya sangat bersyukur dengan hal itu,” tambahnya.