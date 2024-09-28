Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |08:06 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025
Timnas Indonesia U-20 siap hadapi Yaman U-20. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga tersebut akan menentukan siapa yang menjadi juara Grup F dan berhak lolos langsung ke putaran final Piala Asia U-20 2025 di China pada tahun depan.

Ya, Timnas Indonesia U-20 dan Yaman U-20 tengah bersaing untuk merebut status juara Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Sejauh ini kedua tim sama-sama memiliki 6 poin hasil dari dua kemenangan melawan Maladewa dan Timor Leste U-20.

Baik Timnas Indonesia U-20 dan Yaman U-20 pun sama-sama baru kebobolan satu gol dan itu disebabkan oleh Timor Leste U-20. Yang berbeda dari Timnas Indonesia U-20 dan Yaman adalah skuad Garuda sedikit lebih unggul dalam hal produktivitas gol, sehingga alasan itulah yang membuat pasukan Indra Sjafri berada di peringkat pertama dan Yaman kedua.

Kondisi itu lantas menguntungkan Timnas Indonesia U-20. Sebab jika hasil laga nanti berakhir seri dengan skor berapa pun, Timnas Indonesia U-20 tetap menjadi tim yang bakal menjuarai Grup F dan berhak lolos ke Piala Asia U-20 2025.

Timnas Indonesia U-20 vs Timor Leste U-20 (Isra Triansyah/MPI)

Andai kalah sekali pun, Timnas Indonesia U-20 masih bisa lolos dengan memanfaatkan status lima runner-up terbaik di kualifikasi tersebut. Dengan modal 6 poin, sejatinya cukup untuk Timnas Indonesia U-20 bersaing memperebutkan status runner-up terbaik.

Kendati demikian, target utama Timnas Indonesia U-20 bukan imbang, apalagi kalah. Dony Tri Pamungkas cs tetap mengincar kemenangan saat melawan Yaman U-20 nanti.

Halaman:
1 2
      
