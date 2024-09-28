Pelatih Timor Leste U-20: Level Timnas Indonesia U-20 dan Yaman U-20 Setara di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025!

PELATIH Timnas Timor Leste U-20, Gopal Krishnan, mengatakan level Timnas Indonesia U-20 dan Timnas Yaman U-20 setara. Pendapat ini muncul karena Timor Leste U-20 sudah merasakan langsung kekuatan Yaman U-20 dan Timnas Indonesia U-20 di laga-laga Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2025.

Timor Leste U-20 kalah 1-3 dari Yaman U-20 di matchday pertama Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 pada Rabu, 25 September 2024 sore WIB. Skor yang sama juga dirasakan Timor Leste U-20 saat tumbang dari Timnas Indonesia U-20 semalam.

(Timnas Indonesia U-20 menang 3-1 atas Timor Leste U-20. (Foto: Isra Triansyah/MPI)

“Saya menilai Yaman setara dengan Indonesia. Kalau berbanding dengan situasi gol, sama juga. Mereka memimpin dua, kita mencetak gol satu kembali dan tiba-tiba mereka memimpin satu lagi. Sama dengan hasil dengan Indonesia hari ini, jadi saya rasa ini adalah pertarungan yang baik,” kata Gopal Krishnan dalam konferensi pers kelar laga Timnas Indonesia U-20 vs Timor Leste U-20.

Meski kalah di dua laga awal Grup F, Gopal Krishnan tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya. Ia puas dengan performa yang ditunjukkan Luis Figo dan kawan-kawan.

“Saya rasa puas hati dengan hasil yang kami dapat,’ kata Gopal Krishnan.

Ia mengaku selalu menjadikan Indonesia sebagai patokan performa Timnas Timor Leste U-20. “Seperti itu yang mana saya telah jelaskan dari awal, kita selalu melihat Indonesia sebagai patokan. Maksudnya kita ingin sampai ke tahap mereka,” jelas Gopal.