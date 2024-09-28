Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025

JADWAL dan link live streaming Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang akan dimainkan di Stadion Madya, Senayan, Jakarta tersebut akan menjadi krusial untuk skuad Garuda Nusantara karena menentukan siapa juara Grup F.

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia U-20 baru saja menyelesaikan matchday kedua Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 dengan kemenangan atas Timor Leste U-20. Pasukan Indra Sjafri itu tepatnya menang telak dengan skor 3-1 pada Jumat 27 September 2024 malam WIB.

Berkat kemenangan itu, Timnas Indonesia U-20 memimpin klasemen Grup F dengan 6 poin. Namun, Garuda Nusantara belum bisa tenang karena di posisi kedua ada Yaman U-20 yang juga telah mengoleksi 6 poin.

Timnas Indonesia U-20 untungnya unggul dalam hal selisih gol, sehingga berhak berdiri di puncak klasemen. Selanjutnya, kedua tim tersebut pun akan saling bentrok di Stadion Madya, pada Minggu 29 September 2024 malam WIB.

Siapa pun yang menang akan otomatis lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2025. Sebab tim pemenang pasti akan menjuarai Grup F.

Sedangkan yang kalah sejatinya masih ada harapan untuk lolos via lima runner-up terbaik di kualifikasi tersebut. Kabar baiknya, Timnas Indonesia U-20 sejatinya cuma butuh imbang untuk lolos.