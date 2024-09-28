Hasil Babak Pertama Madura United vs Persib Bandung: Tertinggal Dulu, Maung Bandung Unggul 2-1!

HASIL babak pertama Madura United vs Persib Bandung di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Maung Bandung -julukan Persib Bandung- yang tertinggal lebih dahulu, berhasil bangkit hingga berbalik unggul 2-1.

Laga Madura United vs Persib Bandung digelar di Gelora Bangkalan, Madura pada Sabtu (28/9/2024) malam WIB. Persib tertinggal lebih dahulu karena kebobolan gol Lulinha pada menit ketujuh. Tetapi, Persib balik unggul lewat aksi Tyronne del Pino (30’) dan Adam Alis (31’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Madura United memulai pertandingan dengan serangan masif ke pertahanan Persib Bandung. Tak butuh waktu lama, Laskar Sape Kerrab -julukan Madura United- sukses mencuri keunggulan.

Adalah Lulinha (7') yang berhasil mengonversikan umpan matang yang dikirim Arsa Ahmad. Gol ini membuat Persib merespons dengan melancarkan serangan masif.

Namun demikian, beberapa serangan Maung Bandung belum bisa membongkar pertahanan Madura United. Laskar Sape Kerrab berulang kali mematahkan serangan Persib dengan baik.

Memasuki menit ke-25, Persib terus menekan pertahanan Madura United dengan mengandalkan serangan dari sisi sayap. Meski begitu, tim besutan Bojan Hodak masih kesulitan untuk mencetak gol.

Pada pertengahan pertandingan, Persib Bandung mampu mencetak gol dalam waktu berdekatan. Gol pertama dicetak oleh Tyronne Del Pino (30') lewat tandukan keras.

Kemudian, disusul oleh gol yang dicetak oleh Adam Alis (31') lewat tendangan keras. Dua gol cepat membuat Maung Bandung percaya diri mendominasi pertandingan.

Adam Alis dan Dimas Drajad secara bergantian menjadi ancaman serius bagi gawang Laskar Sape Kerrab. Namun demikian, tidak ada gol tambahan hingga wasit meniup peluit panjang tanda laga babak pertama selesai. Persib ungguli Madura United 2-1 di paruh pertama.