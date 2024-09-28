Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Link Live Streaming Madura United vs Persib Bandung di Liga 1 2024-2025 Malam Ini

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |15:34 WIB
Link Live Streaming Madura United vs Persib Bandung di Liga 1 2024-2025 Malam Ini
Para pemain Persib Bandung kala berlaga. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

LINK live streaming Madura United vs Persib Bandung di Liga 1 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Laga seru itu akan digelar di Stadion Gelora Bangkalan, Madura, pada Sabtu (28/9/2024) pukul 19.00 WIB.

Jelang laga itu, pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengakui laga kontra Madura United tidak akan mudah bagi pasukannya. Tapi, Hodak menyebut para pemain Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- dalam mood yang bagus berbekal kemenangan atas Persija Jakarta.

Persib Bandung

Sejatinya, Pangeran Biru dalam kondisi kelelahan menatap laga tersebut. Bagaimana tidak, laga itu menjadi partai kelima mereka dalam 17 hari terakhir. Persib Bandung memiliki jadwal yang padat karena mereka juga mentas di AFC Champions League (ACL) 2 2024-2025.

Kendati dalam kondisi kelelahan, Persib Bandung punya modal bagus menantang Madura United. Sebab, kemenangan terakhir melawan Persija Jakarta membuat mood Marc Klok dan kolega dalam aura positif.

“Pertandingan yang sulit karena ini jadi pertandingan kelima kami dalam 17 hari. Jadi, kami sedikit kelelahan. Tapi, semua pemain dalam kondisi mood bagus setelah menang melawan Persija,” kata Hodak, dikutip dari situs LIB, Sabtu (28/9/2024).

Persib Bandung bisa dibilang lebih diunggulkan dibandingkan Madura United. Pasalnya tim berjuluk Laskar Sape Kerrab itu sedang berada di jurang klasemen.

Namun begitu, Hodak tidak ingin anggap remeh. Sebab menurutnya, Madura United mengalami peningkatan performa.

“Pertandingan seperti ini selalu sulit karena walau Madura berada di dasar klasemen liga tapi sebenarnya jika saya melihat permainannya mereka tampil sangat bagus. Mereka lebih baik dari laga-laga di awal musim,” papar Hodak.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
