HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persik Kediri vs PSBS Biak di Liga 1 2024-2025: Ezra Walian Cs Kalah Tipis 0-1!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |17:39 WIB
Hasil Persik Kediri vs PSBS Biak di Liga 1 2024-2025: Ezra Walian Cs Kalah Tipis 0-1!
Laga Persik Kediri vs PSBS Biak. (Foto: Persik Kediri)
A
A
A

HASIL Persik Kediri vs PSBS Biak di Liga 1 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Macan Putih -julukan Persik Kediri- harus menerima kekalahan dengan skor tipis 0-1.

Duel Persik Kediri vs PSBS Biak digelar di Stadion Brawijaya, Kediri, Jawa Timur pada Sabtu (28/9/2024) sore WIB. Gol semata wayang Persik Kediri dicetak oleh Alexsandro pada menit ke-45+2 lewat tendangan penalti.

Persik Kediri vs PSBS Biak

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

PSBS Biak bermain ofensif di awal pertandingan babak pertama. Febriyanto Uopmabin dan Jeam Kelly Sroyer menjadi motor serangan utama Badai Pasifik -julukan PSBS Biak Numfor.

Namun begitu, tim tuan rumah bermain solid. Serangan yang dibangun oleh PSBS Biak kerap menemui kebuntuan. Sedangkan Persik, mereka mengandalkan serangan balik cepat.

Serangan yang dibangun kedua tim belum membuahkan hasil hingga menit ke-35. PSBS Biak masih mengandalkan serangan cepat, sedangkan Persik menunggu momentum serangan balik.

Pada menit 45+2, PSBS Biak akhirnya mampu memecah kebuntuan. Adalah Alexsandro (45+2' (P)) yang sukses merobek gawang Persik lewat tendangan penalti. Keunggulan PSBS Biak bertahan hingga turun minum.

Halaman:
1 2
      
