Timnas Indonesia U-20 Menang 3-1 atas Timor Leste U-20, Indra Sjafri: Sudah Sesuai Rencana

JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, semringah usai timnya menggulung Timnas Timor Leste U-20 3-1. Ia mengaku, permainan timnya sudah sesuai dengan rencana di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025.

Timnas Indonesia U-20 berhasil menundukkan Timor Leste di laga kedua Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Laga itu digelar di Stadion Madya, Senayan, Jakarta pada Jumat (27/9/2024) malam WIB.

Tiga gol untuk Timnas Indonesia U-20 dicatatkan oleh Jens Raven (12'), Risky Afrisal (15'), dan Muhammad Ragil (77'). Sementara, Timor Leste U-20 hanya mampu membalas lewat satu gol Luis Figo (66').

Selepas laga, Indra mengaku permainan timnya sudah sesuai rencana di babak pertama. Namun di babak kedua, pelatih asal Sumatra Barat itu mengatakan timnya tak bermain sesuai ekspektasi.

"Pertandingan melawan Timor Leste di babak pertama sebenarnya kami sesuai dengan apa yang kami rencanakan dan terjadi gol cepat," ujar Indra dalam konferensi pers pascalaga, Jumat (27/9/2024).

"Tapi di babak kedua setelah kami melakukan pergantian pemain karena kebutuhan untuk jam istirahat mereka yang harus kita rotasi, dan kami juga ubah formasi 3-5-2 tapi tidak berjalan dengan baik,” aku mantan pelatih Bali United itu.