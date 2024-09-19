Jawa Timur Juara Sepakbola PON XXI Aceh-Sumut 2024 Usai Permalukan Jawa Barat 1-0

BANDA ACEH - Jawa Timur berhasil keluar menjadi juara sepakbola putra PON XXI Aceh-Sumut 2024. Di laga final, Jawa Timur mengalahkan Jawa Barat 1-0 lewat gol penalti Rano Jutati.

Laga final sepakbola putra PON XXI Aceh-Sumut 2024 berlangsung di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh, Rabu 18 September 2024 malam WIB. Pertemuan kedua tim ini berlangsung berjalan sengit sejak awal babak.

(Jawa Timur merebut medali emas sepakbola PON XXI Aceh-Sumut 2024. (Foto: Instagram/@konijatim)

Meski jual beli serangan terjadi, hasil imbang tanpa gol menyudahi pertandingan di babak pertama. Di babak kedua, tim Jawa Barat harus bermain dengan 10 orang setelah Abdan Hanif mendapatkan kartu kuning kedua hingga harus diusir wasit dari lapangan.