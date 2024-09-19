Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Mees Hilgers dan Eliano Reijnders Ambil Sumpah WNI di Belanda, Erick Thohir Pastikan Tidak Ada Perlakuan Spesial

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |10:35 WIB
Mees Hilgers dan Eliano Reijnders Ambil Sumpah WNI di Belanda, Erick Thohir Pastikan Tidak Ada Perlakuan Spesial
Erick Thohir memastikan tidak ada perlakuan spesial untuk Mees Hilgers dan Eliano Reijnders (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan tidak ada perlakuan spesial kepada Mees Hilgers dan Eliano Reijnders yang akan mengambil sumpah WNI di Belanda. Menurutnya, semua sudah berjalan sesuai aturan.

PSSI sedang mempercepat proses naturalisasi Hilgers dan Eliano untuk bisa membela Timnas Indonesia. Dokumen kedua pemain itu sudah disetujui oleh Komisi III dan X DPR RI per Selasa 17 September 2024.

Mees Hilgers dan Eliano Reijnders

Sekarang, Hilgers dan Eliano tinggal menunggu Surat Keputusan Presiden (Keppres) dan pengambilan sumpah sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Beda dari pemain keturunan lainnya, mereka akan mengambil sumpah WNI di Kedutaan Besar Indonesia di Belanda dalam waktu dekat.

Terkait hal itu, Erick mengungkapkan pengambilan sumpah WNI di Belanda tidak melanggar aturan yang berlaku. Kemudian, PSSI tidak ingin mengusik klub Hilgers dan Eliano karena saat ini sedang tidak ada agenda FIFA Matchday.

“Saya rasa apa yang kami sedang lakukan untuk semua pemain kami tidak ada prejudice karena sesuai dengan aturan dari pemerintah harus diangkat sumpah dan itu ada,” kata Erick kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di sela pertemuan dengan Menkumham RI Supratman Andi Agtas, Kamis (19/9/2024).

“Jadi fleksibilitas baik di sini atau di luar negeri itu biasa angkat sumpah di luar negeri juga ada,” imbuh Menteri BUMN itu.

“Nah kebetulan memang sekarang FIFA Matchday-nya sudah tidak ada. Artinya, kami harus respek kepada klub yang tentu mereka bermain. Di situlah kami mencari cara yang sesuai dengan aturan, jadi bukan di luar aturan,” sambung Erick.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/51/3192246/john_herdman_terima_671_juta_dari_pssi_per_bulan_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_fifacom-hjOz_large.jpg
Segini Gaji John Herdman di Timnas Indonesia, Bisa Beli Rumah di Bekasi Tiap Bulan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/51/3192242/john_herdman_berpotensi_panggil_3_pemain_kesayangan_shin_tae_yong_di_timnas_indonesia_fifacom-IcGB_large.jpg
John Herdman Panggil 3 Pemain Kesayangan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/51/3192226/john_herdman_berpotensi_coret_3_pemain_naturalisasi_kesayangan_patrick_kluivert_di_timnas_indonesia-sjcn_large.jpg
John Herdman Coret 3 Pemain Naturalisasi Kesayangan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/51/3192118/john_herdman_layak_didukung_selama_menjadi_pelatih_timnas_indonesia-f1we_large.jpg
Pengamat Minta Publik Dukung John Herdman jika Sudah Resmi Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/28/11/1660653/tragedi-kapal-tenggelam-di-labuan-bajo-renggut-nyawa-pelatih-klub-valencia-wanita-bersama-3-anaknya-tiw.webp
Tragedi Kapal Tenggelam di Labuan Bajo Renggut Nyawa Pelatih Klub Valencia Wanita Bersama 3 Anaknya
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/28/aston_villa_menang_comeback_2_1_atas_tuan_rumah_ch.jpg
Hasil Lengkap Liga Inggris: Chelsea Kena Comeback Aston Villa, Peta Persaingan Terguncang!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement