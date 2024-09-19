Mees Hilgers dan Eliano Reijnders Ambil Sumpah WNI di Belanda, Erick Thohir Pastikan Tidak Ada Perlakuan Spesial

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan tidak ada perlakuan spesial kepada Mees Hilgers dan Eliano Reijnders yang akan mengambil sumpah WNI di Belanda. Menurutnya, semua sudah berjalan sesuai aturan.

PSSI sedang mempercepat proses naturalisasi Hilgers dan Eliano untuk bisa membela Timnas Indonesia. Dokumen kedua pemain itu sudah disetujui oleh Komisi III dan X DPR RI per Selasa 17 September 2024.

Sekarang, Hilgers dan Eliano tinggal menunggu Surat Keputusan Presiden (Keppres) dan pengambilan sumpah sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Beda dari pemain keturunan lainnya, mereka akan mengambil sumpah WNI di Kedutaan Besar Indonesia di Belanda dalam waktu dekat.

Terkait hal itu, Erick mengungkapkan pengambilan sumpah WNI di Belanda tidak melanggar aturan yang berlaku. Kemudian, PSSI tidak ingin mengusik klub Hilgers dan Eliano karena saat ini sedang tidak ada agenda FIFA Matchday.

“Saya rasa apa yang kami sedang lakukan untuk semua pemain kami tidak ada prejudice karena sesuai dengan aturan dari pemerintah harus diangkat sumpah dan itu ada,” kata Erick kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di sela pertemuan dengan Menkumham RI Supratman Andi Agtas, Kamis (19/9/2024).

“Jadi fleksibilitas baik di sini atau di luar negeri itu biasa angkat sumpah di luar negeri juga ada,” imbuh Menteri BUMN itu.

“Nah kebetulan memang sekarang FIFA Matchday-nya sudah tidak ada. Artinya, kami harus respek kepada klub yang tentu mereka bermain. Di situlah kami mencari cara yang sesuai dengan aturan, jadi bukan di luar aturan,” sambung Erick.