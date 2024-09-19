Dukung Kemajuan Pesepakbola Muda Indonesia, Persija Jakarta Gelar Program Belajar Bola Bareng

PERSIJA Jakarta menggelar program Belajar Bola Bareng (BBB) dengan mengundang beberapa klub Liga 1 lainnya. Tujuannya adalah untuk mendukung kemajuan para pesepakbola muda Indonesia dalam mempersiapkan diri tampil di ajang Elite Pro Academy (EPA).

Program Persija Belajar Bola Bareng berjalan sukses pada 9-12 September 2024 lalu di Lapangan Nirwana Park, Bojongsari, Depok, Jawa Barat. Program ini menjadi ajang pembinaan dan edukasi bagi pemain muda Indonesia dalam mempersiapkan diri menuju level tertinggi sepak bola profesional tanah air.

Dalam BBB tahun ini, Persija mengundang beberapa tim dari klub Liga 1, seperti Persik Kediri, Semen Padang, Persita dan PSS Sleman untuk menguji perkembangan pemain muda mereka. Ini menjadi kesempatan bagi tim dan pelatih untuk memantau serta menilai kemampuan para pemain U-16 dan U-20 dalam persiapan menghadapi kompetisi Elite Pro Academy (EPA) yang akan mulai bergulir pada 28 September 2024.

Pagelaran BBB sendiri berjalan berkat kerjasama yang dilakukan oleh Persija dengan salah satu brand air mineral asli Indonesia, Le Minerale. Ricky Nelson, Direktur Persija Youth Development, menyampaikan rasa terima kasihnya atas kerja sama yang berlangsung dengan apik ini.

“Kerjasama dengan Le Minerale bukan hanya sekadar komersial, tetapi karena adanya kesamaan visi untuk memajukan sepak bola tanah air, terutama bagi para pemain muda yang akan melanjutkan perjuangan mengharumkan nama bangsa. Le Minerale dengan kandungan mineral esensialnya membantu menjaga kebugaran para pemain, baik saat latihan maupun bertanding,” kata Ricky dalam keterangan pers yang didapat MNC Portal Indonesia, Rabu (18/9/2024).

Program ini juga disambut dengan antusias oleh para peserta. Salah satu pemain, Revalino, pun mengungkapkan rasa antusiasnya mengikuti BBB.