Mees Hilgers Bentangkan Bendera Indonesia Kelar Laga FC Twente vs SC Heerenveen, Siap Turun di Laga Timnas Indonesia vs Bahrain!

MEES Hilgers membentangkan bendera Indonesia kelar laga FC Twente vs SC Heerenveen di lanjutan pekan kelima Liga 1 Belanda 2024-2025 pada Rabu (18/9/2024) dini hari WIB. Fakta ini menunjukan Mees Hilgers bangga segera berseragam Timnas Indonesia.

Selasa 17 September 2024, proses naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijnders disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Untuk mendapatkan paspor Indonesia, Mees Hilgers dan Eliano Reijnders tingga menunggu rapat paripurna DPR RI yang digelar Kamis 19 September 2024, menunggu presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) dan pengambilan sumpah Warga Negara Indonesia (WNI).

(Komisi III menyetujui proses naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijnders)

Perlakuan spesial pun didapatkan Mees Hilgers dan Eliano Reijnders. Tak seperti pemain lain yang harus mengambil sumpah di Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Mees Hilgers dan Eliano Reijnders akan menjalani pengambilan sumpah WNI di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Belanda pada Senin, 23 September 2024 atau Selasa 24 September 2024.

Menurut Menteri Hukum dan HAM RI Supratman Andi Agtas, timnya akan memberangkatkan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU), Cahyo Rahadian Muzhar, ke Belanda pada Minggu, 22 September 2024. Hal itu dilakukan untuk mempercepat proses naturalisasi kedua pemain Eredivisie tersebut.

Langkah cepat memang harus diambil agar Mees Hilgers dan Eliano Reijnders bisa segera membela Timnas Indonesia. Sesuai aturan, batas akhir pendaftaran pemain untuk laga melawan Bahrain dan China adalah Selasa, 24 September 2024.

Karena itu, Mees Hilgers dan Eliano Reijnders wajib menyandang status WNI, paling lambat pada Sealsa, 24 September 2024. Di hari tersebut, proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI juga diharapkan telah berakhir.