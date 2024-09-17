Kata-Kata Zulkifli Syukur yang Tinggalkan Tim Sulawesi Tengah Setelah Diduga Dicurangi Wasit di PON XXI Aceh-Sumut 2024

ZULKIFLI Syukur menyampaikan pesan menyentuh ketika memutuskan meninggalkan tim sepakbola Sulawesi Tengah. Ia mengaku sulit berpisah dengan anak-anak asuhnya yang dalam satu tahun terakhir dipersiapkan mengarungi Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024.

"Tidak terasa setahun lamanya kita bersama. Susah senang kita lalui hingga bisa sampai ke titik ini. Usaha dan kerja keras kalian tunjukkan di setiap sesi latihan karena coach tahu ada harapan yang sangat besar yang ingin kalian gapai,” kata pelatih berusia 40 tahun ini, Okezone mengutip dari akun Instagram Zulkifli Syukur, @zulkifli_03_syukur.

(Zulkifli Syukur meninggalkan tim Sulawesi Tengah kelar PON 2024. (Foto: Instagram/@zulkifli_03_syukur)

"Teruslah berproses hingga kesuksesan menghampiri kalian. Coach meminta maaf atas segala sikap dan perkataan yang sempat terlontar, tapi percayalah semuanya untuk kebaikan kalian semua,” lanjut pemegang 29 caps bersama Timnas Indonesia ini.

Zulkifli Syukur membawa tim Sulawesi Tengah tampil oke sedari fase grup cabang olahraga sepakbola putra PON XXI Aceh-Sumut 2024. Tergabung di Grup B, Muhammad Rizki Saputra dan kawan-kawan mencatatkan satu menang dan tiga imbang dari empat laga.

Alhasil, Sulawesi Tengah lolos ke perempatfinal dalam statusnya sebagai runner-up Grup B. Di babak perempatfinal inilah, Sulawesi Tengah mendapat kejadian tidak mengenakkan saat bersua tuan rumah Aceh.

Bermain di Stadion Haji Dimurthala Kota Banda Aceh pada Sabtu 14 September 2024 malam WIB, wasit Eko Agus Sugiharto yang memimpin pertandingan beberapa kali mengeluarkan keputusan yang menguntungkan tuan rumah.