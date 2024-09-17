Mees Hilgers dan Eliano Reijnders Ambil Sumpah WNI di Belanda, Siap Bela Timnas Indonesia Lawan Bahrain dan China!

Mees Hilgers (kanan) dan Eliano Reijnders mengambil sumpah WNI di Belanda pada awal pekan depan. (Foto: PSSI)

MEES Hilgers dan Eliano Reijnders resmi mengambil sumpah Warga Negara Indonesia (WNI) di Belanda pada awal pekan depan. Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) RI, Supratman Andi Agtas memberangkatkan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU), Cahyo Rahadian Muzhar, ke Belanda pada Minggu, 22 September 2024, untuk pengambilan sumpah pemain milik FC Twente dan PEC Zwolle tersebut.

Rencananya pada awal pekan depan yakni Senin 23 September 2024 atau Selasa 24 September 2024, Mees Hilgers dan Eliano Reijnders akan mengambil sumpah di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Belanda.

(Komisi III DPR RI menyetujui proses naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijnders)

"Tadi siang kami sudah melakukan rapat kerja bersama Menteri Pemuda dan Olahraga dengan Komisi III DPR RI untuk naturalisasi dua pemain sepakbola Indonesia. Kita sudah menunggu tahapan terakhir, yakni pengambilan sumpah,” kata Supratman Andi Agtas dalam keterangan pers yang diterima Okezone, Selasa (17/9/2024).

“Berhubung dua pemain yang akan bergabung dengan timnas masih berada di tempat mereka membina klub sepakbola di Belanda, maka langkah tercepat adalah kami memberangkatkan Dirjen AHU untuk pengambilan sumpah di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belanda,” lanjutnya.

Menkumham pun berharap, kehadiran Mees Hilgers dan Eliano Reijnders dapat membantu Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Sekadar diketahui, Timnas Indonesia memiliki peluang besar lolos ke Piala Dunia 2026.

Di dua laga awal Grup C, Timnas Indonesia mendapatkan dua poin, hasil imbang 1-1 dengan Arab Saudi dan Australia 0-0. Selanjutnya pada 10 dan 15 Oktober 2024, Timnas Indonesia akan tandang ke markas Bahrain dan China.