Hasil FC Twente vs PEC Zwolle di Liga Belanda 2024-2025: Mees Hilgers Lawan Eliano Reijnders Berakhir 1-1

ENSCHEDE – Dua calon pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia, yakni Mees Hilgers dan Eliano Reijnders saling bertemu di laga FC Twente vs PEC Zwolle di pekan kelima Liga Belanda 2024-2025, pada Sabtu 14 September 2024 malam WIB. Sayangnya, pertemuan itu berakhir anti klimaks karena kedua tim harus rela berbagi poin usai pertandingan ditutup dengan skor 1-1.

Ya, seperti yang diketahui saat ini PSSI tengah berupaya menaturalisasi pemain keturunan Indonesia, yakni Mees Hilgers dan Eliano Reijnders. Menariknya, kedua pemain itu pun saling berhadapan di De Grolsch Veste, Enschede, Belanda.

Dalam laga tersebut, Hilgers yang bermain untuk Twente sudah diturunkan sejak menit pertama. Sedangkan Eliano yang merupakan penggawa dari Zwolle dicadangkan pada awal laga.

Meski dicadangkan, permainan Zwolle sudah menjanjikan di menit awal laga. Terbukti pertandingan baru berjalan delapan menit, tim tamu sudah berhasil mencetak gol berkat sumbangsih dari Dylan Vente.

Zwolle pun menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Namun, keunggulan itu nyatanya tak berakhir lama.