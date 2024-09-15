Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil FC Twente vs PEC Zwolle di Liga Belanda 2024-2025: Mees Hilgers Lawan Eliano Reijnders Berakhir 1-1

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |01:37 WIB
Hasil FC Twente vs PEC Zwolle di Liga Belanda 2024-2025: Mees Hilgers Lawan Eliano Reijnders Berakhir 1-1
FC Twente vs PEC Zwolle berakhir sama kuat 1-1. (Foto: Instagram/fctwente)
A
A
A

ENSCHEDE – Dua calon pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia, yakni Mees Hilgers dan Eliano Reijnders saling bertemu di laga FC Twente vs PEC Zwolle di pekan kelima Liga Belanda 2024-2025, pada Sabtu 14 September 2024 malam WIB. Sayangnya, pertemuan itu berakhir anti klimaks karena kedua tim harus rela berbagi poin usai pertandingan ditutup dengan skor 1-1.

Ya, seperti yang diketahui saat ini PSSI tengah berupaya menaturalisasi pemain keturunan Indonesia, yakni Mees Hilgers dan Eliano Reijnders. Menariknya, kedua pemain itu pun saling berhadapan di De Grolsch Veste, Enschede, Belanda.

Dalam laga tersebut, Hilgers yang bermain untuk Twente sudah diturunkan sejak menit pertama. Sedangkan Eliano yang merupakan penggawa dari Zwolle dicadangkan pada awal laga.

Baca Juga:
baca_juga

Mees Hilgers

Meski dicadangkan, permainan Zwolle sudah menjanjikan di menit awal laga. Terbukti pertandingan baru berjalan delapan menit, tim tamu sudah berhasil mencetak gol berkat sumbangsih dari Dylan Vente.

Zwolle pun menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Namun, keunggulan itu nyatanya tak berakhir lama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/51/3191515/berikut_tiga_keuntungan_ajang_afc_nations_league_untuk_timnas_indonesia-xNIK_large.jpeg
3 Keuntungan Ajang AFC Nations League untuk Timnas Indonesia, Nomor 1 Naikkan Ranking FIFA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/51/3191495/pelatih_timnas_vietnam_kim_sang_sik_menyindir_keras_timnas_indonesia_soal_pemain_naturalisasi-02bO_large.jpg
Sindiran Keras Pelatih Vietnam Kim Sang-sik Sebut Timnas Indonesia Cuma Ketergantungan Pemain Naturalisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190672/kevin_diks_mengungkap_momen_momen_tak_terlupakan_dalam_kariernya-G3Oq_large.jpg
Kevin Diks Ungkap Momen-Momen Tak Terlupakan dalam Kariernya, Termasuk Debut Bareng Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190670/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak_merasa_uang_yang_dibayarkan_untuk_denda_dari_afc_lebih_baik_untuk_menyumbang_korban_bencana-39vH_large.jpg
Persib Bandung Didenda AFC Rp499 Juta, Bojan Hodak: Lebih Baik untuk Korban Bencana
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/23/51/1659163/disiplin-dan-pantang-menyerah-jadi-kunci-timnas-hoki-es-indonesia-raih-medali-emas-cvr.webp
Disiplin dan Pantang Menyerah Jadi Kunci Timnas Hoki Es Indonesia Raih Medali Emas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190429/santiago_montiel-Hwm9_large.jpg
Profil Santiago Montiel, Pemenang Puskas Award 2025 yang Kalahkan Rizky Ridho dengan Tendangan Akrobatik
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement