HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal FC Twente vs PEC Zwolle Malam Ini: Duel Mees Hilgers dan Eliano Reijnders Sebelum Bela Timnas Indonesia!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |16:00 WIB
Jadwal FC Twente vs PEC Zwolle Malam Ini: Duel Mees Hilgers dan Eliano Reijnders Sebelum Bela Timnas Indonesia!
Mees Hilgers dan Eliano Reijnders akan jalani proses naturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia (Foto: Instagram/Timmas Indonesia)
A
A
A

JADWAL FC Twente vs PEC Zwolle malam ini bisa Anda lihat di akhir artikel. Pertandingan tersebut akan menjadi duel dua pemain keturunan Mees Hilgers dan Eliano Reijnders sebelum membela Timnas Indonesia.

FC Twente dan PEC Zwolle akan saling berhadapan pada laga lanjutan Liga Belanda 2024-2025. PEC Zwolle beratmu ke markas FC FTwente pada Sabtu (14/9/2024) pukul 21.30 WIB.

Tim tuan rumah memiliki ambisi untuk mengamankan poin penuh di kandang setelah menelan kekalahan di laga sebelumnya. FC FTwente dipaksa menyerah 1-2 saat bertamu ke markas FC Utrecht.

Sementara di kubu lawan, PEC Zwolle justru tengah dalam kepercayaan diri tinggi setelah berhasil meraih kemenangan di laga sebelumnya. Zwolle menang telak 3-0 atas Heracles di matchday ketiga mereka musim ini.

Pertandingan antara FC Twente vs PEC Zwolle malam nanti menarik dinantikan. Sebab, laga ini akan menjadi duel antara dua pemain keturunan Mees Hilgers dan Eliano Reijnders sebelum membela Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
