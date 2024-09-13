Mauro Zijlstra Komentari Proses Naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijnders

Mauro Zijlstra masuk dalam salah satu calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia selanjutnya (Foto: Instagram/Mauro Ziljstra)

MAURO Zijlstra ikut mengomentari proses naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reinders. Pemain FC Volendam U-21 itu menilai kedua pemain tadi punya kualitas dan akan berdampak positif untuk Timnas Indonesia.

Seperti diektahui, Mees dan Eliano saat ini sedang menjalani proses naturalisasi. Keduanya diproyeksikan untuk memperkuat Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia dalam putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Mauro Zijlstra pun mendukung penuh proses naturalisasi Mees dan Eliano. Pasalnya, dia yakini kedua pemain akan memberikan warna untuk tim asuhan Shin Tae-yong.

"Ya, saya pikir, terutama Hilgers adalah tambahan kelas atas untuk skuad, menurut saya," kata Mauro dilansir dari kanal Youtube Football Primeur, Jumat (13/9/2024).

Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memastikan berkas naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijnders sudah ditandatangani Presiden Jokowi. Namun, kedua pemain itu harus merampungkan beberapa tahapan lagi sebelum dapat membela Timnas Indonesia.

"Alhamdulillah, untuk naturalisasi kemarin sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden, dari Bapak Presiden harusnya surat itu sudah masuk dikirim mungkin hari ini ke DPR," kata Dito di DPR RI, Kamis (12/9/2024).