HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Adu Harga Pasaran Mitchell Duke dengan Mees Hilgers yang Ternyata Jomplang

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |12:54 WIB
Adu Harga Pasaran Mitchell Duke dengan Mees Hilgers yang Ternyata Jomplang
Mees Hilgers dan Mitchell Duke. (Foto: Instagram)
A
A
A

ADU harga pasaran Mitchell Duke dengan Mees Hilgers menarik diulas. Sebab, harga pasaran kedua pemain itu ternyata sangat jomplang.

Nama penyerang Australia, Mitchell Duke, belum lama ini menjadi sorotan publik pencinta sepakbola Tanah Air. Sebab, sang pemain menyindir selebrasi Timnas Indonesia yang menyanyikan lagu ’Tanah Airku’ selepas pertandingan.

Mitchell Duke

Seperti diketahui, Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Australia 0-0 di laga kedua Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini kemudian dirayakan oleh para pemain bersama suporter.

Mitchell Duke yang kesal melihat hal tersebut pun mengomentari selebrasi tersebut dan bertekad untuk mengalahkan Indonesia ke depannya. Akan tetapi, kalimat yang ia gunakan terlalu kasar sehingga dirinya justru dirujak netizen.

“Mereka bernyanyi sekarang, mereka jadi gila. Itu maksud saya, mereka merayakan hasil imbang seolah-seolah itu adalah sebuah kemenangan. Kami harus bersiap-siap untuk mengalahkan tim seperti itu dan itu tergantung kami. Kami harus benar-benar bekerja keras," kata Mitchell Duke.

Pernyataan Mitchell Duke yang ingin mengalahkan Timnas Indonesia ini tentu perlu dipikirkan lagi. Sebab, pertemuan Timnas Indonesia dan Australia jilid kedua nanti akan berbeda.

Pasalnya, komposisi skuad Timnas Indonesia akan semakin kuat. Sebab, saat laga itu digelar, Timnas Indonesia akan kedatangan pemain anyar, seperti Mees Hilgers.

Mees Hilgers merupakan pemain FC Twente yang berlaga di Eredivisie. Pemain berposisi bek tengah itu bahkan akan berlaga di ajang Europa League musim ini. Dari segi harga pasaran, pemain berusia 23 tahun itu juga memiliki nilai pasar yang sangat fantastis.

Saat ini, diketahui memiliki harga pasar Mees Hilgers berada di angka Rp121,67 miliar. Angka ini lebih besar dari satu skuad Thailand, Malaysia, maupun Vietnam.

Halaman:
1 2
      
