HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Maarten Paes Sejajar dengan Luis Suarez di Daftar Pemain MLS Terbaik Jeda Internasional

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |13:55 WIB
Maarten Paes Sejajar dengan Luis Suarez di Daftar Pemain MLS Terbaik Jeda Internasional
Maarten Paes di laga Timnas Indonesia vs Australia (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

PENJAGA gawang Timnas Indonesia, Maarten Paes masuk dalam daftar pemain Liga Amerika Serikat (MLS) terbaik di jeda internasional September 2024. Paes sejajar dengan legenda Timnas Uruguay, Luis Suarez

Paes baru saja melakukan debutnya untuk Timnas Indonesia di dua laga awal putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dalam debutnya, kiper FC Dallas itu tampil menawan hingga terpilih menjadi player of the match berturut-turut.

 

Laga debutnya dibuat Timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi (1-1) di King Abdullah Sports City, Jeddah pada Jumat (6/9/2024) lalu. Saat itu, Maarten berhasil mencatatkan sejumlah penyelamatan krusial, termasuk menahan tendangan penalti bintang Arab Saudi Salem Aldawsari.

Pada pertandingan kedua melawan Australia, Maarten kembali tampil gemilang dan mencatatkan cleansheet. Dia berhasil membukukan lima penyelamatan penting dan membantu Timnas Indonesia menahan imbang Australia (0-0) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Selasa (10/9/2024) lalu.

 BACA JUGA:

Penampilan gemilang Maarten mendapatkan pujian dari situs MLS. Sama dengan Luis Suarez, Maarten masuk dalam jajaran pemain MLS terbaik di jeda internasional September 2024.

“Kiper FC Dallas Maarten Paes melakoni debut internasionalnya untuk Indonesia dan membawa timnya meraih hasil imbang melawan raksasa AFC, Arab Saudi dan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 lewat penampilan gemilangnya selama dua kali berturut-turut,” tulis situs MLS, dikutip pada Sabtu (14/9/2024).

Halaman:
1 2
      
