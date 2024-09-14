2 Pemain Keturunan yang Pilih Bela Malaysia ketimbang Timnas Indonesia, Nomor 1 Bungkam SUGBK!

SEBANYAK 2 pemain keturunan lebih memilih membela Timnas Malaysia ketimbang Timnas Indonesia. Siapa mereka? Berikut ulasannya.

Naturalisasi menjadi tren yang banyak dilakukan negara-negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Demi mendongkrak prestasi Timnas Indonesia, PSSI kini rajin menggalakkan naturalisasi kepada pemain-pemain keturunan Indonesia yang berkualitas.

(Jay Idzes, salah satu pemain keturunan yang membela Timnas Indonesia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Tidak seperti beberapa tahun lalu di mana naturalisasi dilakukan asal-asalan pada pemain asing Liga Indonesia, kali ini PSSI serius hanya menaturalisasi pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia dan berkarier di luar negeri, khususnya Eropa.

Nama-nama seperti Jay Idzes, Thom Haye, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangoen dan lainnya telah berhasil dinaturalisasi. Hasilnya, kini prestasi Timnas Indonesia terus meningkat. Bahkan, skuad Garuda berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026.

Namun, di balik kesuksesan PSSI memanggil pulang para pemain keturunan Indonesia untuk membela tanah leluhurnya, rupanya ada pula pemain keturunan Indonesia yang justru membela negara tetangga seperti Malaysia. Tercatat, ada dua nama pemain keturunan yang lebih memilih bela Malaysia ketimbang Timnas Indonesia.

Berikut 2 pemain keturunan yang memilih membela Timnas Malaysia ketimbang Timnas Indonesia:

2. Mulia Sugeharto





Nama pemain keturunan Indonesia pertama yang lebih membela Malaysia adalah Mulia Sugeharto. Memiliki nama lengkap Mulia Hairi bin Mulia Sugeharto, ia merupakan bagian dari Timnas Malaysia U-16 yang berlaga di Piala AFF U-16 2022.

Mulia Sugeharto lahir dan besar di Malaysia. Ia memulai karier dengan bergabung Academy Mokhtar Dahari (AMD). Ayahnya merupakan asli orang Indonesia. Namun, karena lahir dan besar di Malaysia, maka sang pemain lebih memilih membela Timnas Malaysia.

Mengutip dari Transfermarkt, Mulia Sugehartp saat ini tercatat sebagai pemain Selangor U-21. Hanya masalah waktu baginya dipromosikan ke tim utama Selangor FC yang mentas di Liga Super Malaysia 2024.