Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Pemain Keturunan yang Pilih Bela Malaysia ketimbang Timnas Indonesia, Nomor 1 Bungkam SUGBK!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |13:50 WIB
2 Pemain Keturunan yang Pilih Bela Malaysia ketimbang Timnas Indonesia, Nomor 1 Bungkam SUGBK!
Mulia Sugerharto pilih bela Timnas Malaysia ketimbang Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@muliahairi)
A
A
A

SEBANYAK 2 pemain keturunan lebih memilih membela Timnas Malaysia ketimbang Timnas Indonesia. Siapa mereka? Berikut ulasannya.

Naturalisasi menjadi tren yang banyak dilakukan negara-negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Demi mendongkrak prestasi Timnas Indonesia, PSSI kini rajin menggalakkan naturalisasi kepada pemain-pemain keturunan Indonesia yang berkualitas.

Jay Idzes, salah satu pemain keturunan yang membela Timnas Indonesia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

(Jay Idzes, salah satu pemain keturunan yang membela Timnas Indonesia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Tidak seperti beberapa tahun lalu di mana naturalisasi dilakukan asal-asalan pada pemain asing Liga Indonesia, kali ini PSSI serius hanya menaturalisasi pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia dan berkarier di luar negeri, khususnya Eropa.

Nama-nama seperti Jay Idzes, Thom Haye, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangoen dan lainnya telah berhasil dinaturalisasi. Hasilnya, kini prestasi Timnas Indonesia terus meningkat. Bahkan, skuad Garuda berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026.

Namun, di balik kesuksesan PSSI memanggil pulang para pemain keturunan Indonesia untuk membela tanah leluhurnya, rupanya ada pula pemain keturunan Indonesia yang justru membela negara tetangga seperti Malaysia. Tercatat, ada dua nama pemain keturunan yang lebih memilih bela Malaysia ketimbang Timnas Indonesia.

Berikut 2 pemain keturunan yang memilih membela Timnas Malaysia ketimbang Timnas Indonesia:

2. Mulia Sugeharto

Mulia Sugeharto

Nama pemain keturunan Indonesia pertama yang lebih membela Malaysia adalah Mulia Sugeharto. Memiliki nama lengkap Mulia Hairi bin Mulia Sugeharto, ia merupakan bagian dari Timnas Malaysia U-16 yang berlaga di Piala AFF U-16 2022.

Mulia Sugeharto lahir dan besar di Malaysia. Ia memulai karier dengan bergabung Academy Mokhtar Dahari (AMD). Ayahnya merupakan asli orang Indonesia. Namun, karena lahir dan besar di Malaysia, maka sang pemain lebih memilih membela Timnas Malaysia.

Mengutip dari Transfermarkt, Mulia Sugehartp saat ini tercatat sebagai pemain Selangor U-21. Hanya masalah waktu baginya dipromosikan ke tim utama Selangor FC yang mentas di Liga Super Malaysia 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191279/kegagalan_timnas_indonesia_ke_piala_dunia_2026_bak_terbangun_dari_mimpi-k9MV_large.jpeg
Kaleidoskop 2025: Gagal ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia Terbangun dari Lucid Dream
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191230/timnas_indonesia-ZTEV_large.jpg
Mengintip Format AFC Nations League: Timnas Indonesia Berpotensi Masuk League B, Terhindar dari Tim-Tim Kuat Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/51/3191175/timnas_indonesia-Y0SU_large.jpg
Breaking News: AFC Resmi Perkenalkan Nations League, Timnas Indonesia Siap-Siap Punya Turnamen Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/51/3191105/erick_thohir_bertemu_gianni_infantino-B5Dn_large.jpg
Bertemu Presiden FIFA di Qatar, Gebrakan Baru Apa Lagi yang Disiapkan Erick Thohir untuk PSSI?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/22/11/1658949/ffi-sebut-timnas-futsal-indonesia-kini-jadi-perhatian-jelang-piala-asia-2026-sbl.webp
FFI Sebut Timnas Futsal Indonesia Kini Jadi Perhatian Jelang Piala Asia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/12/masniari_wolf_merebut_medali_emas_renang_nomor_50.jpg
Kapan Bonus SEA Games 2025 Cair? Kemenpora Bilang Begini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement