Timnas Futsal Putri Indonesia Targetkan Juara di NSDF Women Futsal Championship 2024, Novita Murni Yakin Tampil Maksimal

JAKARTA – Pemain Timnas Futsal Putri Indonesia, Novita Murni, menatap optimis gelaran NSDF Women Futsal Championship 2024. Dia memastikan Timnas Futsal Putri Indonesia siap tampil maksimal di ajang NSDF Women Futsal Championship 2024, meskipun persiapan mepet.

Timnas Futsal Putri Indonesia sendiri diketahui mendapat target tinggi di ajang NSDF Women Futsal Championship 2024. Mereka ditargetkan menjadi juara.

Kini, skuad Garuda Pertiwi -julukan Timnas Futsal Putri Indonesia- pun tengah melakukan pemusatan latihan (TC) di Jakarta, sejak Jumat 13 September 2024. TC digelar jelang ambil bagian dalam NSDF Women Futsal Championship 2024 yang akan berlangsung di Therminal Korat 21, Nakhon Ratchasima, Thailand, pada 22-28 September 2024.

Meski TC baru digelar, Novita Murni melihat rekan-rekannya punya semangat yang bagus. Dia harapkan TC yang dijalani Timnas Futsal Putri Indonesia dapat berjalan dengan maksimal.

"Ini hari pertama kami berkumpul setelah PON 2024. Persiapan turnamen hanya enam hari. Mudah-mudahan bisa maksimal," kata Novita Murni di Jakarta, Jumat 13 September 2024.