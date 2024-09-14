Hasil Barito Putera vs Persik Kediri di Liga 1 2024-2025: Berbalas Gol, Pertandingan Berakhir Imbang 2-2

LAGA seru terjadi di pekan keempat Liga 1 2024-2025 antara Barito Putera vs Persik Kediri. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Sultan Agung, Bantul, Sabtu (14/9/2024) sore WIB.

Jual beli serangan hingga saling balas gol diperlihatkan kedua tim sepanjang pertandingan. Laga pun berakhir tanpa pemenang setelah skor 2-2 bertahan sampai menit akhir.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua kesebelasan langsung tancap gas sejak menit awal. Barito Putera yang bertindak sebagai tuan rumah tampil cukup agresif ketimbang Persik Kediri. Meski begitu, belum ada gol yang tercipta sampai laga berjalan 10 menit.

Sementara, Persik Kediri masih cukup kesulitan untuk bisa menciptakan peluang terbaiknya ke gawang Laskar Antasari -julukan Barito Putera. Kedua kesebelasan bermain cukup alot sehingga belum ada satupun gol yang tercipta sampai menit ke-30.

Barito Putera mendapat peluang emas di menit 35 lewat tendangan Eksel Runtukahu yang masih melambung tinggi. Lalu di menit ke-42, tim arahan Rahmad Darmawan itu kembali ciptakan peluang lewat tendangan salto Murilo Mendes yang masih ditangkap kiper Persik Kediri.

Macan Putih -julukan Persik Kediri- sukses membuka keran golnya pada peluang pertama mereka lewat tandukan Ramiro Fergonzi tepat di menit 45. Alhasil, Persik Kediri untuk sementara unggul 1-0 atas Barito Putera di babak pertama.