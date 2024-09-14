Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Barito Putera vs Persik Kediri di Liga 1 2024-2025: Berbalas Gol, Pertandingan Berakhir Imbang 2-2

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |17:42 WIB
Hasil Barito Putera vs Persik Kediri di Liga 1 2024-2025: Berbalas Gol, Pertandingan Berakhir Imbang 2-2
Barito Putera vs Persik Kediri berakhir imbang 2-2 di pekan keempat Liga 1 2024-2025 (Foto: Instagram/Barito Putera)
A
A
A

LAGA seru terjadi di pekan keempat Liga 1 2024-2025 antara Barito Putera vs Persik Kediri. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Sultan Agung, Bantul, Sabtu (14/9/2024) sore WIB.

Jual beli serangan hingga saling balas gol diperlihatkan kedua tim sepanjang pertandingan. Laga pun berakhir tanpa pemenang setelah skor 2-2 bertahan sampai menit akhir.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua kesebelasan langsung tancap gas sejak menit awal. Barito Putera yang bertindak sebagai tuan rumah tampil cukup agresif ketimbang Persik Kediri. Meski begitu, belum ada gol yang tercipta sampai laga berjalan 10 menit.

Sementara, Persik Kediri masih cukup kesulitan untuk bisa menciptakan peluang terbaiknya ke gawang Laskar Antasari -julukan Barito Putera. Kedua kesebelasan bermain cukup alot sehingga belum ada satupun gol yang tercipta sampai menit ke-30.

Barito Putera mendapat peluang emas di menit 35 lewat tendangan Eksel Runtukahu yang masih melambung tinggi. Lalu di menit ke-42, tim arahan Rahmad Darmawan itu kembali ciptakan peluang lewat tendangan salto Murilo Mendes yang masih ditangkap kiper Persik Kediri.

Macan Putih -julukan Persik Kediri- sukses membuka keran golnya pada peluang pertama mereka lewat tandukan Ramiro Fergonzi tepat di menit 45. Alhasil, Persik Kediri untuk sementara unggul 1-0 atas Barito Putera di babak pertama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/22/11/1658945/tantangan-lapangan-parque-jadi-bahan-bakar-timnas-futsal-indonesia-raih-medali-emas-sea-games-2025-daz.webp
Tantangan Lapangan Parque Jadi Bahan Bakar Timnas Futsal Indonesia Raih Medali Emas SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/22/nazriel_alfaro_syahdan_kanan_bersama_ibunda_terc.jpg
Hari Ibu 2025, Nazriel Alfaro Persembahkan Perjalanan Kariernya di Persib untuk Mama Tercinta
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement