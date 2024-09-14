Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hendri Susilo Resmi Berpisah dengan Semen Padang, Jadi Pelatih Kedua yang Tersingkir di Liga 1 2024-2025!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |08:27 WIB
Hendri Susilo Resmi Berpisah dengan Semen Padang, Jadi Pelatih Kedua yang Tersingkir di Liga 1 2024-2025!
Hendri Susilo berpisah dengan Semen Padang. (Foto: Semen Padang)
A
A
A

HENDRI Susilo secara resmi berpisah dengan Semen Padang. Dengan begitu, dia menjadi pelatih kedua yang tersingkir di Liga 1 2024-2025.

Perpisahan Semen Padang dengan sang pelatih, Hendri Susilo, terjadi usai laga pekan keempat Liga 1 2024-2025. Perpisahan ini diumumkan langsung lewat akun Instagram resmi Semen Padang (@semenpadangfcid), Jumat 13 September 2024 malam WIB.

Hendri Susilo

Hal ini disampaikan setelah Semen Padang menelan kekalahan dari Malut United. Laga yang digelar di Stadion Sultan Agung, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Jumat 13 September 2024 malam WIB itu diketahui berakhir dengan skor 1-2 untuk kekalahan Semen Padang.

“Thanks Coach Hendri Susilo Sukses Selalu Dikarir Selanjutnya,” tulis Semen Padang di akun Instagram resminya, dikutip pada Sabtu (14/9/2024).

“Setelah Manajemen dan Tim Pelatih menggelar rapat evaluasi pasca laga hari ini, Head Coach HS bersepakat berpisah dengan Tim SPFC,” tambah keterangan klub.

Untuk sementara, Semen Padang akan dilatih oleh caretaker Hengki Adiles. Dalam keterangan resmi Kabau Sirah -julukan Semen Padang, pelatih anyar akan diumumkan setelah beberapa pertandingan mendatang.

“Untuk beberapa laga ke depan, Tim Kabau Sirah akan dipimpin oleh Caretaker Hengki Adiles, sampai pelatih kepala baru diumumkan,” tulis keterangan resmi klub.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/22/51/1658661/pelatih-skateboard-malaysia-ungkap-alasan-peluk-basral-graito-usai-raih-emas-sea-games-2025-xzv.webp
Pelatih Skateboard Malaysia Ungkap Alasan Peluk Basral Graito usai Raih Emas SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/27/kapten_manchester_united_bruno_fernandes.jpg
Bruno Fernandes Cedera, MU Makin Terdesak Cari Gelandang Baru di Januari
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement