Hendri Susilo Resmi Berpisah dengan Semen Padang, Jadi Pelatih Kedua yang Tersingkir di Liga 1 2024-2025!

HENDRI Susilo secara resmi berpisah dengan Semen Padang. Dengan begitu, dia menjadi pelatih kedua yang tersingkir di Liga 1 2024-2025.

Perpisahan Semen Padang dengan sang pelatih, Hendri Susilo, terjadi usai laga pekan keempat Liga 1 2024-2025. Perpisahan ini diumumkan langsung lewat akun Instagram resmi Semen Padang (@semenpadangfcid), Jumat 13 September 2024 malam WIB.

Hal ini disampaikan setelah Semen Padang menelan kekalahan dari Malut United. Laga yang digelar di Stadion Sultan Agung, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Jumat 13 September 2024 malam WIB itu diketahui berakhir dengan skor 1-2 untuk kekalahan Semen Padang.

“Thanks Coach Hendri Susilo Sukses Selalu Dikarir Selanjutnya,” tulis Semen Padang di akun Instagram resminya, dikutip pada Sabtu (14/9/2024).

“Setelah Manajemen dan Tim Pelatih menggelar rapat evaluasi pasca laga hari ini, Head Coach HS bersepakat berpisah dengan Tim SPFC,” tambah keterangan klub.

Untuk sementara, Semen Padang akan dilatih oleh caretaker Hengki Adiles. Dalam keterangan resmi Kabau Sirah -julukan Semen Padang, pelatih anyar akan diumumkan setelah beberapa pertandingan mendatang.

“Untuk beberapa laga ke depan, Tim Kabau Sirah akan dipimpin oleh Caretaker Hengki Adiles, sampai pelatih kepala baru diumumkan,” tulis keterangan resmi klub.