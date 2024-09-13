Cristiano Ronaldo Jadi Manusia Pertama yang Punya 1 Miliar Followers di Media Sosial!

Cristiano Ronaldo menjadi manusia pertama yang memiliki 1 miliar followers di media sosial. (Foto: Instagram/@cristiano)

CRISTIANO Ronaldo menjadi manusia pertama yang memiliki 1 miliar followers di media sosial. Di akun Instagram-nya, @cristiano mengungkapkan kebahagiaannya.

“Kami telah membuat sejarah, 1 miliar followers! Ini lebih dari sekadar angka. Dari jalanan di Madeira hingga panggung terbesar dunia, saya selalu bermain untuk keluarga saya dan untuk Anda. Sekarang, 1 miliar dari kita berdiri bersama,” kata Cristiano Ronaldo di akun Instagram-nya.

(Cristiano Ronaldo memiliki 1 miliar followers di Instagram. (Foto: Instagram/@cristiano)

Satu miliar followers ini didapatkan Cristiano Ronaldo dari berbagai platform media sosial. Sebut saja Instagram, Facebook, X hingga yang paling baru, YouTube.

Dari berbagai platform media sosial di atas, Cristiano Ronaldo memiliki followers terbanyak di Instagram. Tak tanggung-tanggung, jumlah followers Cristiano Ronaldo di platform yang satu ini mencapai 638 juta.

Cristiano Ronaldo pun tercatat sebagai manusia dengan followers terbanyak di Instagram. Pesaing terdekat Cristiano Ronaldo adalah rival abadinya di cabang olahraga sepakbola, Lionel Messi, yang mencapai 504 juta followers.

“Terima kasih telah memercayai saya. Yang terbaik masih akan datang dan kami akan terus berusaha, menang dan membuat sejarah bersama,” lanjut ayah lima orang anak ini.