Kabar Terbaru Naturalisasi Mauro Zijlstra untuk Bela Timnas Indonesia: Sudah Masuk Tahap Pengurusan Dokumen Persyaratan!

Mauro Zijlstra ramai disorot karena dirumorkan akan segera membela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@maurozijlstra)

KABAR terbaru naturalisasi Mauro Zijlstra untuk segera bisa perkuat Timnas Indonesia terungkap. Sang pemain mengatakan proses naturalisasi dirinya sudah masuk tahap pengurusan dokumen persyaratan.

Diketahui, Mauro Zijlstra beberapa waktu lalu sudah mengonfirmasi tertarik membela Timnas Indonesia. Mauro cocok dengan kebutuhan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang sedang mencari striker.

Mauro belum berfoto atau bersalaman dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebagai sinyal kuat proses naturalisasi tengah berlangsung. Namun, Mauro mengatakan proses naturalisasi dirinya sudah memasuki tahap lebih lanjut.

“Ya, saya sedang menjalani proses (naturalisasi), itu istilah yang mereka gunakan,” kata Mauro dilansir dari kanal Youtube Football Primeur, Jumat (13/9/2024).

“Paspor saya sedang diurus. Mereka sedang mengecek dokumen, dan jika semuanya sudah selesai saya akan terbang ke Indonesia,” sambungnya.

Mauro Zijlstra merupakan pemain kelahiran Zaandam, Belanda, yang memiliki darah keturunan Indonesia dari sang nenek dari pihak ayahnya. Pemain berusia 20 tahun itu diketahui mempunyai nenek yang merupakan orang Bandung.