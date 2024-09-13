Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kabar Terbaru Naturalisasi Mauro Zijlstra untuk Bela Timnas Indonesia: Sudah Masuk Tahap Pengurusan Dokumen Persyaratan!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |11:14 WIB
Kabar Terbaru Naturalisasi Mauro Zijlstra untuk Bela Timnas Indonesia: Sudah Masuk Tahap Pengurusan Dokumen Persyaratan!
Mauro Zijlstra ramai disorot karena dirumorkan akan segera membela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@maurozijlstra)
A
A
A

KABAR terbaru naturalisasi Mauro Zijlstra untuk segera bisa perkuat Timnas Indonesia terungkap. Sang pemain mengatakan proses naturalisasi dirinya sudah masuk tahap pengurusan dokumen persyaratan.

Diketahui, Mauro Zijlstra beberapa waktu lalu sudah mengonfirmasi tertarik membela Timnas Indonesia. Mauro cocok dengan kebutuhan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang sedang mencari striker.

Mauro Zijlstra

Mauro belum berfoto atau bersalaman dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebagai sinyal kuat proses naturalisasi tengah berlangsung. Namun, Mauro mengatakan proses naturalisasi dirinya sudah memasuki tahap lebih lanjut.

“Ya, saya sedang menjalani proses (naturalisasi), itu istilah yang mereka gunakan,” kata Mauro dilansir dari kanal Youtube Football Primeur, Jumat (13/9/2024).

“Paspor saya sedang diurus. Mereka sedang mengecek dokumen, dan jika semuanya sudah selesai saya akan terbang ke Indonesia,” sambungnya.

Mauro Zijlstra merupakan pemain kelahiran Zaandam, Belanda, yang memiliki darah keturunan Indonesia dari sang nenek dari pihak ayahnya. Pemain berusia 20 tahun itu diketahui mempunyai nenek yang merupakan orang Bandung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/51/3191175/timnas_indonesia-Y0SU_large.jpg
Breaking News: AFC Resmi Perkenalkan Nations League, Timnas Indonesia Siap-Siap Punya Turnamen Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/51/3191105/erick_thohir_bertemu_gianni_infantino-B5Dn_large.jpg
Bertemu Presiden FIFA di Qatar, Gebrakan Baru Apa Lagi yang Disiapkan Erick Thohir untuk PSSI?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/51/3191005/jordi_amat_berharap_pssi_bisa_memilih_sosok_terbaik_untuk_mengisi_kursi_pelatih_timnas_indonesia-Co0N_large.jpg
Jordi Amat Harap PSSI Pilh Sosok Terbaik untuk Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/51/3190982/john_herdman_adalah_pilihan_paling_masuk_akal_sebagai_pelatih_baru_timnas_indonesia_ketimbang_giovanni_van_bronckhorst-g368_large.jpeg
Bung Harpa Nilai Lebih Masuk Akal John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia ketimbang Giovanni van Bronckhorst
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/21/11/1658391/erick-thohir-bertemu-presiden-fifa-gianni-infantino-di-qatar-bahas-apa-jmq.webp
Erick Thohir Bertemu Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar, Bahas Apa?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/21/emil_audero.jpg
Komentar Emil Audero usai Bikin Penyerang Lazio Frustrasi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement