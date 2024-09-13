Dibocorkan Media Belanda, Jairo Riedewald Disebut dalam Proses Jadi Pemain Timnas Indonesia!

MEDIA asal Belanda, Voetbal Primeur, membocorkan gelandang Royal Antwerp FC, Jairo Riedewald, dalam proses naturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Hal itu diungkapkan salah satu host di podcast garapan Voetbal Primeur.

Dalam podcast tersebut, mereka sedang mewawancarai calon penyerang Timnas Indonesia, Mauro Zilstra. Sang host pun berkata bahwa bukan hanya Mauro Zijlstra yang dalam proses naturalisasi menjadi WNI, tapi ada juga Jairo Riedewald.

(Jairo Riedewald berpotensi menjadi pemain Timnas Indonesia selanjutnya. (Foto: X/@rafc)

“Dan ini cukup spesial karena ada beberapa pemain lagi yang bisa bergabung dengan Indonesia selain Mauro (Zijlstra). Saya tahu Jairo Riedewald salah satunya dan sedang dalam proses. Mereka (PSSI) sedang mengusahakannya dan dia semakin positif tentang hal itu (menjadi WNI) dan saya pikir itu (Jairo Riedewald menjadi WNI) akan terjadi,” kata sang host, Okezone mengutip dari Voetbal Primeur, Jumat (13/9/2024).

Jika Jairo Riedewald benar didatangkan PSSI, tentunya kabar baik bagi pencinta Timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, Jairo Riedewald dapat membantu kinerja Thom Haye secara maksimal di lini sentral.

Ketika Thom Haye difokuskan mengalirkan bola ke depan, Jairo Riedewald dapat memainkan peran kotornya sebagai “tukang jagal”. Secara pengalaman, pemain 27 tahun ini tak perlu diragukan.

Ia sempat membantu Ajax Amsterdam juara Liga Belanda 2013-2014. Jairo Riedewald juga sempat tujuh tahun (2017-2024) berkarier di Premier League bersama Crystal Palace.