LIGA INDONESIA

Liga 1 2024-2025: Incar Kemenangan Perdana, Madura United Siap Jadi Mimpi Buruk Persis Solo

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |18:00 WIB
Liga 1 2024-2025: Incar Kemenangan Perdana, Madura United Siap Jadi Mimpi Buruk Persis Solo
Madura United siap jadi mimpi buruk Persis Solo di pekan keempat Liga 1 2024-2025 (Foto: Instagram/Madura United)
A
A
A

MADURA United dan Persis Solo berebut kemenangan perdana di Liga 1 2024-2025. Pelatih Madura United, Widodo Cahyono Putro bertekad merebut poin dan menjadi ‘mimpi buruk’ bagi Persis Solo.

Madura United akan berhadapan dengan Persis Solo di pekan keempat Liga 1 2024-2025. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada Jumat (13/9/2024) pukul 19.00 WIB.

 

Laga tersebut akan menjadi momentum kedua tim untuk meraih kemenangan perdana di musim ini. Widodo menegaskan, Laskar Sape Kerrab -julukan Madura United- akan berupaya memberikan yang terbaik demi tiga poin.

“Kami datang ke Solo, kami sebisa mungkin mendapatkan poin di sini,” kata Widodo dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Jumat (13/9/2024).

 BACA JUGA:

“Respek juga untuk tim Persis Solo, sama kita juga belum pernah memenangkan pertandingan,” sambungnya.

Senada dengan sang pelatih, bek sayap Madura United Koko Ari menegaskan persiapan Laskar Sape Kerrab sudah matang. Koko Ari berharap laga perdana setelah jeda internasional berakhir baik untuk Madura United.



      
