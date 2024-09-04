Kapten Madura United Yakin Laskar Sape Kerrab Bangkit Usai Jeda Internasional

Lulinha yakin Madura United bisa bangkit usai jeda internasional Liga 1 2024-2025 (Foto: PT LIB)

BANGKALAN - Kapten Madura United, Lulinha, meyakini timnya bisa bangkit setelah jeda internasional Liga 1 2024-2025. Ia menuturkan, masa ini bisa menjadi kesempatan bagi Madura United merenungi kesalahan dan berbenah mengevaluasi diri.

Madura United saat ini duduk di posisi ke-15 klasemen sementara Liga 1 2024-2025. Dari tiga pekan awal kompetisi, Laskar Sape Kerrab belum bisa meraih kemenangan.

Juara dua Championship Series Liga 1 musim lalu itu ditahan imbang Malut United 1-1, serta menelan kekalahan beruntun dari Barito Putera 0-1, dan Persita Tangerang 0-1. Lulinha menegaskan rentetan hasil negatif ini tak boleh berlanjut.

Pemain berusia 34 tahun itu mengatakan jeda internasional bisa menjadi waktu berbenah. Sebab menurutnya, permainan Madura United tidak terlalu buruk kendati menelan kekalahan.

“Sebagai pemain senior di sini, saya mengatakan kepada rekan-rekan saya bahwa sangat penting meraih kemenangan. Namun, sangat penting juga untuk menunjukkan progres,” kata Lulinha dilansir dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Rabu (4/9/2024).

"Saat ini mereka tidak bermain buruk. Mereka bermain sangat bagus. Jadi, sangat penting bagi kami bermain bagus dan mendapat tiga poin,” sambung pria asal Brasil itu.