HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Mengenal Istilah Bliijvers, Penyebab Terbesar Maarten Paes Bisa Bela Timnas Indonesia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |22:00 WIB
Mengenal Istilah Bliijvers, Penyebab Terbesar Maarten Paes Bisa Bela Timnas Indonesia
Kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes. (Foto: PSSI)
MENGENAL istilah Blijvers, penyebab terbesar Maarten Paes bisa bela Timnas Indonesia. Sebab, kiper FC Dallas itu menjadi malaikat penyelamat skuad garuda di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Ya, Maarten Paes memang baru bergabung dengan Timnas Indonesia setelah proses perpindahan federasinya rampung pada bulan Agustus. Untuk itu, ia baru bisa debut di dua laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Arab Saudi dan Australia.

Namun meski baru debut, penampilan Paes dibawah mistar gawang begitu luar biasa. Ia banyak melakukan penyelamatan-penyelamatan penting yang membuat Timnas Indonesia meraih dua hasil imbang atas dua tim raksasa Asia itu.

Skuad asuhan Shin Tae-yong berhasil mencuri satu poin atas Arab Saudi di laga perdana yang digelar di King Abdullah Sports City, Jeddah. Di laga ini, peran Maarten Paes begitu sentral untuk mencegah Indonesia banyak kebobolan termasuk menepis sepakan penalti kapten Green Falcons.

Timnas Indonesia vs Australia (Aldhi Chandra/MPI)

Di laga melawan Australia penampilannya pun tak kalah luar biasa. ia sukses melakukan 5 penyelamatan krusial. Tak ayal, dalam dua laga tersebut Maarten Paes dinobatkan sebagai man of the match.

Publik pecinta sepakbola Tanah Air patut berterima kasih pada Maarten Paes. Sebab, kiper FC Dallas itu membuat Indonesia semakin mampu bersaing di level Asia. Terlebih ia sejatinya tidak memiliki darah keturunan Indonesia sama sekali.

Seluruh leluhurnya adalah orang asli Belanda. Baik ayah, ibu, nenek, kakek, hingga buyutnya adalah orang Belanda. Namun dirinya dinyatakan bisa dinaturalisasi untuk membela Timnas Indonesia karena ia merupakan keturunan blijvers.

