Ingatkan Timnas Indonesia Tak Boleh Puas dengan Skuad Garuda saat Ini, Bojan Hodak: Harus Ada Regenerasi

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak menyambut baik keberhasilan Tim Nasional (Timnas) Indonesia yang berhasil menahan dua tim kuat Asia, yakni Australia dan Arab Saudi di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, ia pun mengingatkan PSSI untuk tidak langsung merasa puas dengan skuad Garuda saat ini.

Sebab menurut Bojan Hodak, Timnas Indonesia juga perlu mengembangkan pemain muda mereka. Sebab skuad Garuda saat ini yang didominasi pemain naturalisasi nantinya 5-10 tahun lagi masanya akan habis, sehingga perlu ada regenerasi.

Ya, pelatih asal Kroasia itu turut memantau perkembangan Timnas Indonesia. Ia pun menyebut Timnas Indonesia fantastis atas hasil yang telah diraih. Sebab tidak mudah untuk bisa menghadapi Arab Saudi dan Australia.

“Tentu hal yang fantastis ketika bisa bersaing secara kompetitif di level Asia,” kata Bojan Hodak, Kamis (12/9/2024).

Pelatih berkepala plontos ini pun harus memberikan apresiasi kepada timnas Indonesia yang berhasil mengimbangi Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. “Yang mana 5-10 tahun lalu itu seakan mustahil,” tuturnya.

Bojan Hodak merasa kehadiran pemain naturalisasi ini memberikan dampak positif untuk timnas Indonesia. Terbukti, kini tim Merah Putih mendapatkan perhatian dari banyak negara.