HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Apakah Penyerang Leeds United Joel Piroe Punya Darah Indonesia dan Bisa Perkuat Timnas Indonesia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |16:07 WIB
Apakah Penyerang Leeds United Joel Piroe Punya Darah Indonesia dan Bisa Perkuat Timnas Indonesia?
Joel Piroe dipastikan tidak memiliki darah Indonesia. (Foto: Instagram/@joelmrpiroe)
A
A
A

APAKAH penyerang Leeds United Joel Piroe memiliki darah Indonesia dan dapat memperkuat Timnas Indonesia? Menurut penelusuran Okezone di laman Transfermarkt, Joel Piroe memiliki darah Belanda dan Suriname.

Sejumlah akun Instagram yang biasa membahas pemain keturunan seperti @futboll.indonesiaa dan @halfblood_indonesie juga menegaskan penyernang 25 tahun itu tidak memiliki darah Indonesia di tubuhnya.

“Enggak,” singkat akun @futboll.indonesiaa saat ditanya salah satu netizen soal kebenaran kabar Joel Piroe memiliki darah Indonesia.

Joel Piroe tidak memiliki darah Indonesia. (Foto: Instagram/@halfblood_indonesie)

(Joel Piroe tidak memiliki darah Indonesia. (Foto: Instagram/@halfblood_indonesie)

Akun @halfblood_indonesie malah lebih tegas memberi jawaban. Mereka menjabarkan bahwa istri Joel Piroe, Naomi Pattiwael, malah yang disinyalir memiliki darah Indonesia.

“Joel Piroe, seorang striker yang sempat ramai diperbincangkan karena dikabarkan memiliki darah Indonesia, ternyata tidak memiliki garis keturunan Indonesia sama sekali. Piroe bukan keturunan Jawa, melainkan berdarah Suriname dan India. Nama "Piroe," dilafalkan menjadi "Piru," bukan "Piro,” tulis akun @halfblood_indonesie.

“Meski begitu, Joel Piroe memiliki istri berdarah Indonesia, yaitu Naomi Pattiwael, seorang pesepakbola putri. Namun, anak-anak mereka tidak memenuhi syarat untuk membela Timnas Indonesia,” lanjut akun tersebut.

