Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Mitchell Duke Setelah Diserang Netizen Tanah Air Efek Komentar Kontroversialnya Kelar Laga Timnas Indonesia vs Australia

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |11:28 WIB
Respons Mitchell Duke Setelah Diserang Netizen Tanah Air Efek Komentar Kontroversialnya Kelar Laga Timnas Indonesia vs Australia
Mitchell Duke (paling kanan) meminta maaf atas komentar kontroversialnya kelar laga Timnas Indonesia vs Australia. (Foto: Instagram/@mitchellduke)
A
A
A

PENYERANG Timnas Australia, Mitchell Duke, meminta maaf atas komentar kontroversialnya kelar laga timnya kontra Timnas Indonesia di matchday ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 10 September 2024 malam WIB. Pesepakbola 33 tahun itu menegaskan sama sekali tidak bermaksud menyindir publik Tanah Air

"Hanya ingin meminta maaf atas komentar saya kelar pertandingan. Saya bukan berarti tidak menghormati orang-orang Indonesia, saya hanya frustrasi dengan hasilnya dan tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika menang, imbang atau kalah,” tulis Mitchell Duke di stories Instagram-nya, @mitchellduke, Kamis (12/9/2024).

Mitchell Duke meminta maaf atas komentar kontroversialnya kelar laga Timnas Indonesia vs Australia. (Foto: Instagram/@mitchellduke)

(Mitchell Duke meminta maaf atas komentar kontroversialnya kelar laga Timnas Indonesia vs Australia. (Foto: Instagram/@mitchellduke)

“Jadi saya meminta maaf atas semua kesalahan dan penuh dengan rasa hormat,” lanjut pemain yang merumput di Liga 1 Jepang bersama klub Machida Zelvia ini.

Sebelumnya, Mitchell Duke menjadi sorotan atas komentar yang beredar di YouTube Football Australia. Dalam tayangan yang diambil kelar laga Timnas Indonesia vs Australia, penyerang 33 tahun itu menyindir fans Tanah Air yang lantang menyanyikan lagu Tanah Airku.

Ia heran pencinta sepakbola Tanah Air begitu bersemangat menyanyikan lagu Tanah Airku, padahal Timnas Indonesia gagal menang. Mitchell Duke pun menilai fans Timnas Indonesia merayakan hasil laga kontra Australia seolah-olah meraih kemenangan.

“Mereka (suporter Indonesia) bernyanyi sekarang dan mereka menjadi gila. Mereka merayakan hasil imbang ini seakan-akan sebuah kemenangan,” kata Mitchell Duke, Okezone mengutip dari YouTube Football Australia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/51/3191005/jordi_amat_berharap_pssi_bisa_memilih_sosok_terbaik_untuk_mengisi_kursi_pelatih_timnas_indonesia-Co0N_large.jpg
Jordi Amat Harap PSSI Pilh Sosok Terbaik untuk Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/51/3190982/john_herdman_adalah_pilihan_paling_masuk_akal_sebagai_pelatih_baru_timnas_indonesia_ketimbang_giovanni_van_bronckhorst-g368_large.jpeg
Bung Harpa Nilai Lebih Masuk Akal John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia ketimbang Giovanni van Bronckhorst
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/51/3190973/kualitas_pemain_timnas_indonesia_belum_layak_main_di_piala_dunia_2026_pssi-RadJ_large.jpg
Asnawi Mangkualam: Kualitas Pemain Timnas Indonesia Belum Cukup untuk Main di Piala Dunia 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/49/3190968/asnawi_mangkualam_gagal_gabung_persib_bandung_pada_musim_panas_2025_portfcofficial-PFhn_large.jpg
Penyebab Pemain Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam Gagal Gabung Persib Bandung pada Musim Panas 2025
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/21/11/1658329/hasil-lengkap-liga-inggris-liverpool-tumbangkan-tottenham-chelsea-tersungkur-zbw.jpg
Hasil Lengkap Liga Inggris: Liverpool Tumbangkan Tottenham, Chelsea Tersungkur
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/21/erick_thohir.jpg
Erick Thohir Jumpa Gianni Infantino di Qatar, Bahas 2 Agenda Penting!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement