Respons Mitchell Duke Setelah Diserang Netizen Tanah Air Efek Komentar Kontroversialnya Kelar Laga Timnas Indonesia vs Australia

Mitchell Duke (paling kanan) meminta maaf atas komentar kontroversialnya kelar laga Timnas Indonesia vs Australia. (Foto: Instagram/@mitchellduke)

PENYERANG Timnas Australia, Mitchell Duke, meminta maaf atas komentar kontroversialnya kelar laga timnya kontra Timnas Indonesia di matchday ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 10 September 2024 malam WIB. Pesepakbola 33 tahun itu menegaskan sama sekali tidak bermaksud menyindir publik Tanah Air

"Hanya ingin meminta maaf atas komentar saya kelar pertandingan. Saya bukan berarti tidak menghormati orang-orang Indonesia, saya hanya frustrasi dengan hasilnya dan tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika menang, imbang atau kalah,” tulis Mitchell Duke di stories Instagram-nya, @mitchellduke, Kamis (12/9/2024).

“Jadi saya meminta maaf atas semua kesalahan dan penuh dengan rasa hormat,” lanjut pemain yang merumput di Liga 1 Jepang bersama klub Machida Zelvia ini.

Sebelumnya, Mitchell Duke menjadi sorotan atas komentar yang beredar di YouTube Football Australia. Dalam tayangan yang diambil kelar laga Timnas Indonesia vs Australia, penyerang 33 tahun itu menyindir fans Tanah Air yang lantang menyanyikan lagu Tanah Airku.

Ia heran pencinta sepakbola Tanah Air begitu bersemangat menyanyikan lagu Tanah Airku, padahal Timnas Indonesia gagal menang. Mitchell Duke pun menilai fans Timnas Indonesia merayakan hasil laga kontra Australia seolah-olah meraih kemenangan.

“Mereka (suporter Indonesia) bernyanyi sekarang dan mereka menjadi gila. Mereka merayakan hasil imbang ini seakan-akan sebuah kemenangan,” kata Mitchell Duke, Okezone mengutip dari YouTube Football Australia.