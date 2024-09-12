Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Negara ASEAN yang Raih Poin Tertinggi di FIFA Matchday September 2024, Nomor 1 Bukan Timnas Indonesia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |10:54 WIB
3 Negara ASEAN yang Raih Poin Tertinggi di FIFA Matchday September 2024, Nomor 1 Bukan Timnas Indonesia!
Timnas Indonesia, 1 dari 3 negara ASEAN yang meraih poin tertinggi di FIFA Matchday September 2024. (Foto: NOC Indonesia)
SEBANYAK 3 negara ASEAN yang meraih poin tertinggi di FIFA Matchday September 2024 akan diulas Okezone. Hampir seluruh negara ASEAN ambil bagian di FIFA Matchday September 2024, mulai dari mentas di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, playoff Piala Asia 2027 hingga turun di laga uji coba biasa.

Alhasil, ada banyak negara ASEAN yang mendapatkan lonjakan peringkat cukup fantastis di ranking FIFA, efek meraup poin lumayan banyak di FIFA Matchday September 2024. Lantas, negara mana saja yang dimaksud?

Berikut 3 negara ASEAN yang meraih poin tertinggi di FIFA Matchday September 2024:

3. Timnas Malaysia (10,06 Poin)

Timnas Malaysia

Timnas Malaysia mendapatkan tambahan 10,06 poin di ranking FIFA setelah keluar sebagai juara Pesta Bola Merdeka 2024. Skuad Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- tercatat menang 2-1 atas Filipina (semifinal) dan 1-0 kontra Lebanon (final).

Tambahan poin itu juga mendongkrak ranking FIFA Timnas Malaysia dari posisi 134 ke 132 dunia. Bulan depan, Malaysia rencananya menggelar dua laga uji coba. Salah satu lawan yang dihadapi adalah Raksasa Oseania, Selandia Baru.

2. Timnas Indonesia (15,45 Poin)

Timnas Indonesia

Timnas Indonesia meraup tambahan 15,45 poin di ranking FIFA usai menahan dua tim langganan Piala Dunia, Arab Saudi (1-1) dan Australia (0-0) di dua laga awal Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Efeknya, Timnas Indonesia naik empat posisi dari peringkat 133 ke 129 dunia.

Bulan depan, Timnas Indonesia akan tandang ke markas Bahrain dan China di matchday ketiga dan keempat Grup C. Jika menyapu bersih dua laga di atas, Timnas Indonesia meraup 32,43 poin tambahan di ranking FIFA.

