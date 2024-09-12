Ditahan Timnas Indonesia Tanpa Gol, Wonderkid Australia Akui Atmosfer Stadion GBK Bikin Socceroos Tertekan

JAKARTA – Wonderkid Timnas Australia, Nestory Irankunda, takjub dengan atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) saat bersua Timnas Indonesia. Hal itu diakuinya bikin tim tamu sedikit tertekan pada laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Australia harus puas bermain imbang tanpa gol saat bertandang ke markas Timnas Indonesia di SUGBK, Selasa 10 September 2024 malam WIB. Hasil yang tidak memuaskan tentunya bagi pasukan Graham Arnold mengingat mereka di atas kertas lebih diunggulkan menang.

Namun kenyataannya, Timnas Indonesia mampu membuat kejutan dengan menahan imbang tim langganan Piala Dunia itu. Hasil positif ini jelas tak luput dari perjuangan para pemain dan dukungan dari 70.059 penonton yang hadir langsung ke stadion.

Atmosfer hebat yang menyelimuti SUGBK itu membuat Irankunda takjub. Pemain berusia 18 tahun itu juga mengakui teror-teror yang diberikan penonton sepanjang pertandingan cukup membuat Australia sedikit tertekan kendati tetap bisa tampil lepas.

"Senang memiliki penonton yang begitu besar. Mereka memang memberi kami sedikit masalah, tetapi kami tetap tenang dan kami masih memiliki semangat juang,” tutur Irankunda, mengutip dari ABC News, Kamis (12/9/2024).

Hasil imbang ini membuat Australia duduk di posisi lima dengan baru mengoleksi satu poin pada klasemen sementara Grup C. Mengingat, The Socceroos menelan kekalahan dari Timnas Bahrain dengan skor 0-1 di laga pertama.