Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Tetap Gelar Evaluasi meski Berhasil Imbangi Australia 0-0

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |04:38 WIB
Timnas Indonesia Tetap Gelar Evaluasi meski Berhasil Imbangi Australia 0-0
Timnas Indonesia akan tetap menggelar evaluasi usai menahan imbang Timnas Australia 0-0 (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA – Pemain Timnas Indonesia, Rizky Ridho, menyatakan timnya akan melakukan sederet evaluasi usai bermain 0-0 melawan Timnas Australia. Hal itu penting untuk menatap laga-laga selanjutnya di putaran tiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia itu terjadi pada matchday dua Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Duel digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 10 September 2024.

Rizky Ridho (5) beraksi di laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Ridho menilai hasil imbang itu tidak buruk untuk Skuad Garuda karena melawan Australia yang nerupakan langganan Piala Dunia. Namun, ia pastikan Timnas Indonesia wajib terus berbenah agar makin tangguh.

"Mungkin kami akan evaluasi apa kekurangan kami dan akan lihat untuk laga-laga selanjutnya," kata Ridho, dikutip Kamis (12/9/2024).

Timnas Indonesia baru akan turun laga lagi pada Kualifikasi Piala Dunia 2026, periode Oktober 2024. Mereka akan memainkan dua laga, yakni melawan Timnas Bahrain (10 Oktober) dan Timnas China (15 Oktober 2024).

Di sisi lain, kiper Maarten Paes mengatakan, para pemain untuk sementara waktu kembali ke klub masing-masing karena jeda internasional sudah usai. Akan tetapi, ia akan menjaga komunikasi dengan rekan-rekannya dan tim pelatih.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189977/shin_tae_yong_mengirim_pesan_kepada_awak_timnas_indonesia_yang_dipastikan_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-7Nx3_large.jpg
Sedih Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Harus Kerja Lebih Keras Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189925/shin_tae_yong_mengaku_ada_beberapa_pemain_timnas_indonesia_curhat_kepadanya_usai_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-ck9P_large.jpg
Pemain Curhat Usai Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Bisa Lolos jika Kita Masih Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189477/kevin_diks_kembali_mengenang_kegagalan_timnas_indonesia_melaju_ke_putaran_final_piala_dunia_2026-zmMI_large.jpg
Kevin Diks Kenang Kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026: Benar-Benar Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/20/50/1658137/hasil-tinju-dunia-anthony-joshua-pukul-ko-jake-paul-di-ronde-ke6-zan.webp
Hasil Tinju Dunia: Anthony Joshua Pukul KO Jake Paul di Ronde ke-6
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/20/persebaya_surabaya_bermain_imbang_2_2_kontra_borne.jpg
Hasil Persebaya vs Borneo FC di Super League: Gol Menit Akhir Selamatkan Bajul Ijo dari Kekalahan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement