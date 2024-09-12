Timnas Indonesia Tetap Gelar Evaluasi meski Berhasil Imbangi Australia 0-0

Timnas Indonesia akan tetap menggelar evaluasi usai menahan imbang Timnas Australia 0-0 (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

JAKARTA – Pemain Timnas Indonesia, Rizky Ridho, menyatakan timnya akan melakukan sederet evaluasi usai bermain 0-0 melawan Timnas Australia. Hal itu penting untuk menatap laga-laga selanjutnya di putaran tiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia itu terjadi pada matchday dua Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Duel digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 10 September 2024.

Ridho menilai hasil imbang itu tidak buruk untuk Skuad Garuda karena melawan Australia yang nerupakan langganan Piala Dunia. Namun, ia pastikan Timnas Indonesia wajib terus berbenah agar makin tangguh.

"Mungkin kami akan evaluasi apa kekurangan kami dan akan lihat untuk laga-laga selanjutnya," kata Ridho, dikutip Kamis (12/9/2024).

Timnas Indonesia baru akan turun laga lagi pada Kualifikasi Piala Dunia 2026, periode Oktober 2024. Mereka akan memainkan dua laga, yakni melawan Timnas Bahrain (10 Oktober) dan Timnas China (15 Oktober 2024).

Di sisi lain, kiper Maarten Paes mengatakan, para pemain untuk sementara waktu kembali ke klub masing-masing karena jeda internasional sudah usai. Akan tetapi, ia akan menjaga komunikasi dengan rekan-rekannya dan tim pelatih.