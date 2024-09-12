Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Australia Diimbangi Timnas Indonesia, Wonderkid Bayern Munich: Kami Seharusnya Menang!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |03:40 WIB
Australia Diimbangi Timnas Indonesia, <i>Wonderkid</i> Bayern Munich: Kami Seharusnya Menang!
Nestory Irankunda (20) kesal bukan main Timnas Australia ditahan Timnas Indonesia tanpa gol (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA – Penyerang Timnas Australia, Nestory Irankunda, kecewa berat usai ditahan Timnas Indonesia 0-0 pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Wonderkid Bayern Munich itu merasa timnya seharusnya bisa menang.

Bertandang ke Stadion Utama Gelora GBK, Jakarta, Selasa 10 September 2024 malam WIB, Australia harus puas dengan hasil imbang 0-0. Gempuran The Socceroos berhasil dihalau oleh lini pertahanan Indonesia yang dikomandoi Jay Idzes serta Maarten Paes.

Jay Idzes beraksi pada laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Irankunda merasa Australia sejatinya mampu memegang kendali pertandingan selama 90 menit. Hanya saja, mereka tak mampu untuk memasukkan bola ke gawang Indonesia yang dijaga Paes.

"Kami memegang kendali pertandingan dan seharusnya kami bisa menang," kata Irankunda, mengutip dari ABC News, Kamis (12/9/2024).

Ucapan pesepakbola berusia 18 tahun itu bukan tanpa alasan. Statistik menunjukkan Australia memenangi ball possession dengan 63 persen dan Indonesia hanya 37 persen.

Tak hanya itu, dalam 90 menit, anak asuh Graham Arnold juga melancarkan total 19 tendangan dengan lima di antaranya mengarah ke gawang. Sayangnya, semua tak bisa dimanfaatkan menjadi gol.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189977/shin_tae_yong_mengirim_pesan_kepada_awak_timnas_indonesia_yang_dipastikan_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-7Nx3_large.jpg
Sedih Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Harus Kerja Lebih Keras Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189925/shin_tae_yong_mengaku_ada_beberapa_pemain_timnas_indonesia_curhat_kepadanya_usai_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-ck9P_large.jpg
Pemain Curhat Usai Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Bisa Lolos jika Kita Masih Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189477/kevin_diks_kembali_mengenang_kegagalan_timnas_indonesia_melaju_ke_putaran_final_piala_dunia_2026-zmMI_large.jpg
Kevin Diks Kenang Kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026: Benar-Benar Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/20/11/1658183/nonton-streaming-rb-leipzig-vs-bayer-04-leverkusen-di-vision-vod.webp
Nonton Streaming RB Leipzig vs Bayer 04 Leverkusen di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/30/ketua_umum_noc_indonesia_raja_sapta_oktohari.jpg
NOC Indonesia Bidik Target Lebih Tinggi usai Merah Putih Banjir Prestasi di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement