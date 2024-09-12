Australia Diimbangi Timnas Indonesia, Wonderkid Bayern Munich: Kami Seharusnya Menang!

JAKARTA – Penyerang Timnas Australia, Nestory Irankunda, kecewa berat usai ditahan Timnas Indonesia 0-0 pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Wonderkid Bayern Munich itu merasa timnya seharusnya bisa menang.

Bertandang ke Stadion Utama Gelora GBK, Jakarta, Selasa 10 September 2024 malam WIB, Australia harus puas dengan hasil imbang 0-0. Gempuran The Socceroos berhasil dihalau oleh lini pertahanan Indonesia yang dikomandoi Jay Idzes serta Maarten Paes.

Irankunda merasa Australia sejatinya mampu memegang kendali pertandingan selama 90 menit. Hanya saja, mereka tak mampu untuk memasukkan bola ke gawang Indonesia yang dijaga Paes.

"Kami memegang kendali pertandingan dan seharusnya kami bisa menang," kata Irankunda, mengutip dari ABC News, Kamis (12/9/2024).

Ucapan pesepakbola berusia 18 tahun itu bukan tanpa alasan. Statistik menunjukkan Australia memenangi ball possession dengan 63 persen dan Indonesia hanya 37 persen.

Tak hanya itu, dalam 90 menit, anak asuh Graham Arnold juga melancarkan total 19 tendangan dengan lima di antaranya mengarah ke gawang. Sayangnya, semua tak bisa dimanfaatkan menjadi gol.