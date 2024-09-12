Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Tahan Australia 0-0, Jay Idzes Teriak Lantang di Depan Suporter: Kita Percaya!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |02:47 WIB
Timnas Indonesia Tahan Australia 0-0, Jay Idzes Teriak Lantang di Depan Suporter: Kita Percaya!
Jay Idzes menegaskan semua harus percaya pada Timnas Indonesia (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA – Bek Timnas Indonesia, Jay Idzes, menegaskan timnya selalu berusaha untuk meraih hasil maksimal dalam setiap laga. Namun, terkadang hasil akhir tidak memihak skuad Garuda.

Tim asuhan Shin Tae-yong itu harus puas bermain 0-0 melawan Timnas Australia dalam fase Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 10 September 2024.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Australia (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Usai laga, Jay terlihat menghampiri suporter usai laga. Dalam video yang diunggah di akun Instagram @timnasIndonesia, bek Venezia FC itu memberikan pesan tegas untuk para pemain ke-12 tersebut.

"Satu hal yang paling penting adalah dukungan kalian, kami bermain untuk kalian. Kami mencoba membuat kalian bangga," ujar Jay dalam video itu, dikutip Kamis (12/9/2024).

Bek berusia 24 tahun itu mengatakan, Timnas Indonesia memang bukan menjadi unggulan dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, ia pastikan timnya akan memberikan kejutan.

