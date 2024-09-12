Timnas Indonesia Tahan Australia 0-0, Jay Idzes Teriak Lantang di Depan Suporter: Kita Percaya!

Jay Idzes menegaskan semua harus percaya pada Timnas Indonesia (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

JAKARTA – Bek Timnas Indonesia, Jay Idzes, menegaskan timnya selalu berusaha untuk meraih hasil maksimal dalam setiap laga. Namun, terkadang hasil akhir tidak memihak skuad Garuda.

Tim asuhan Shin Tae-yong itu harus puas bermain 0-0 melawan Timnas Australia dalam fase Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 10 September 2024.

Usai laga, Jay terlihat menghampiri suporter usai laga. Dalam video yang diunggah di akun Instagram @timnasIndonesia, bek Venezia FC itu memberikan pesan tegas untuk para pemain ke-12 tersebut.

"Satu hal yang paling penting adalah dukungan kalian, kami bermain untuk kalian. Kami mencoba membuat kalian bangga," ujar Jay dalam video itu, dikutip Kamis (12/9/2024).

Bek berusia 24 tahun itu mengatakan, Timnas Indonesia memang bukan menjadi unggulan dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, ia pastikan timnya akan memberikan kejutan.