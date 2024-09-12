Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Sebut Timnas Indonesia Pecahkan 2 Rekor di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |00:08 WIB
Media Vietnam Sebut Timnas Indonesia Pecahkan 2 Rekor di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Media Vietnam menyebut Timnas Indonesia memecahkan dua rekor di dua laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Dantri, menyebut Timnas Indonesia sudah memecahkan dua rekor di dua laga awal Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Salah satunya bahkan lebih bagus dari Timnas Thailand dan Timnas Vietnam!

Timnas Indonesia sudah menghadapi dua matchday awal putaran tiga di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Arab Saudi berhasil ditahan 1-1 pada Jumat 6 September 2024 di kandang lawan.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Australia (Foto: PSSI)

Lalu, Timnas Australia juga diimbangi tanpa gol (0-0) pada pertandingan kedua di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Selasa 10 September 2024 malam WIB. Dua laga itu memecahkan rekor tersendiri menurut Dantri.

Rekor pertama adalah jumlah penonton. Dari pengumuman resmi, jumlah total penonton di SUGBK adalah 70.059 orang. Angka itu melebihi rekor sebelumnya di Kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dipegang laga Timnas Irak vs Timnas Oman pada 5 September 2024 dengan 63.720 penonton.

Rekor kedua lebih membanggakan. Menurut Dantri, dua poin yang diraih Timnas Indonesia di dua laga awal, membuat Skuad Garuda sejauh ini adalah kesebelasan Asia Tenggara terbaik di putaran tiga Kualifikasi Piala Dunia!

“Dengan dua poin dari dua laga, Indonesia menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang belum terkalahkan di dua laga awal babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia,” ulas Dantri, dikutip Kamis (12/9/2024).

Halaman:
1 2
      
