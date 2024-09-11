Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Bakal Dikerjai saat Tandang ke China? Justin Hubner: Kami Harus Kalahkan Mereka!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |23:36 WIB
Timnas Indonesia Bakal Dikerjai saat Tandang ke China? Justin Hubner: Kami Harus Kalahkan Mereka!
Justin Hubner merasa tidak ada alasan Timnas Indonesia tidak mengalahkan Timnas China di laga tandang nanti (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA – Justin Hubner mengomentari sikap Timnas China yang disebut hendak mengerjai Timnas Indonesia pada laga tandang nanti. Ia malah menyatakan Skuad Garuda wajib mengalahkan tuan rumah.

Kedua tim akan bersua pada matchday empat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, 15 Oktober 2024. Laga Timnas China vs Timnas Indonesia akan digelar di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Australia (Foto: PSSI)

Kota Qingdao di Provinsi Shandong diketahui cukup jauh dari Ibu Kota Beijing. Timnas Indonesia harus menempuh perjalanan darat sekira 6 jam dari Peking -nama lain Beijing.

Jika dengan perjalanan udara, maka waktu tempuhnya sekira 1,5 jam. Belum lagi, suhu udara di Qingdao pada Oktober 2024 diprediksi lebih dingin.

Justin mengatakan Timnas Indonesia harus mampu menghadapi berbagai tantangan yang menghadang. Jadi, bukan waktunya timnya mengeluhkan hal itu dalam upaya meraih hasil maksimal.

"Kita seharusnya tidak punya alasan. Kami harus mengalahkan mereka," Justin di Jakarta, dikutip Rabu (11/9/2024).

Halaman:
1 2
      
