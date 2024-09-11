Viral Tukang Otak-Otak Jualan di Tribun SUGBK saat Laga Timnas Indonesia vs Australia

Oknum suporter tanpa tiket masuk ke tribun SUGBK melalui pintu ini. (Foto: Andika Rachmansnyah/MPI)

VIRAL tukang otak-otak jualan di tribun Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) saat Timnas Indonesia menjamu Timnas Australia di matchday kedua Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 10 September 2024 malam WIB. Hal itu terlihat di unggahan akun TikTok @fifafifufefo.

“Maarten Paes menyelamatkan gawang Indonesia. Abang tukang otak-otak menyelamatkan masyarakat Indonesia dari kelaparan,” tulis akun di atas.

(Viral tukang otak-otak jualan di tribun SUGBK. (Foto: TikTok/@fifafifufefo)

“Tukang otak-otak yang gak tau tiba-tiba muncul dari mana,” sambung akun di atas.

Tukang otak-otak ini disinyalir tidak memiliki tiket. Sebab, dalam kondisi normal, petugas pasti melarang pedagang masuk ke area tribun.

Jangankan membawa dagangan, penonton yang membawa makanan dan minuman ringan saja biasanya dilarang. Satu yang pasti, sempat ada penonton tanpa tiket yang berhasil menerobos masuk ke tribun stadion.

Menurut pantauan MNC Portal Indonesia yang berada di lokasi, momen suporter tanpa tiket menerobos masuk ke stadion terjadi di jeda pertandingan. Saat itu, para oknum suporter ini memanfaatkan momen petugas yang hendak masuk via gerbang B.

Di saat gerbang dibuka, oknum suporter tanpa tiket langsung berlari masuk ke area ring road. Para oknum suporter ini pun berlari ke pintu masuk tribun via zona 3 pintu 8-11.

Petugas yang berjaga pun gagal membendung gelombang oknum suporter yang memaksa masuk. Beberapa dari mereka bahkan merusak pagar pembatas antrean.