Butuh 15 Poin, Ini Hitung-hitungan Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026!

KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, memprediksi Timnas Indonesia butuh 15 poin untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Hal itu ia ungkapkan saat Erick Thohir memberi semangat kepada Jay Idzes dan kawan-kawan kelar laga Timnas Indonesia vs Australia, Selasa 10 September 2024 malam WIB.

“Kalau kita ingin lolos kualifikasi (Piala Dunia), mungkin kita bisa di peringkat kedua, kita membutuhkan 15 poin,” kata Erick Thohir, Okezone mengutip dari akun Instagram-nya, @erickthohir.

(Erick Thohir (tengah) sebut Timnas Indonesia berpeluang lolos Piala Dunia 2026. (Foto: Riana Rizkia/MPI)

Erick Thohir tentu tak sembarangan mengeluarkan kata 15 poin. Mantan presiden Inter Milan itu sudah memiliki perhitungan tersendiri.

Ketika memastikan lolos ke Piala Dunia 2018, Timnas Korea Selatan yang finis di posisi runner-up Grup B, mengoleksi 15 angka. Koleksi 15 angka disabet Timnas Korea Selatan dengan rincian empat menang, tiga imbang dan tiga kalah.

Berhubung Timnas Indonesia telah mengoleksi dua angka, skuad Garuda membutuhkan 13 poin tambahan dari delapan pertandingan sisa di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana cara Timnas Indonesia mendapatkan 13 poin dari delapan pertandingan sisa?

Timnas Indonesia dapat meraih empat angka dari Bahrain (kandang dan tandang), serta enam poin dari China (kandang dan tandang). Sementara itu, tiga poin lagi bisa didapat Timnas Indonesia saat menjamu Arab Saudi pada matchday keenam.