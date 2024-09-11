Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Butuh 15 Poin, Ini Hitung-hitungan Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |16:29 WIB
Butuh 15 Poin, Ini Hitung-hitungan Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026!
Nathan Tjoe A-On berpeluang antar Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
A
A
A

KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, memprediksi Timnas Indonesia butuh 15 poin untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Hal itu ia ungkapkan saat Erick Thohir memberi semangat kepada Jay Idzes dan kawan-kawan kelar laga Timnas Indonesia vs Australia, Selasa 10 September 2024 malam WIB.

“Kalau kita ingin lolos kualifikasi (Piala Dunia), mungkin kita bisa di peringkat kedua, kita membutuhkan 15 poin,” kata Erick Thohir, Okezone mengutip dari akun Instagram-nya, @erickthohir.

Erick Thohir (tengah) sebut Timnas Indonesia berpeluang lolos Piala Dunia 2026. (Foto: Riana Rizkia/MPI)

(Erick Thohir (tengah) sebut Timnas Indonesia berpeluang lolos Piala Dunia 2026. (Foto: Riana Rizkia/MPI)

Erick Thohir tentu tak sembarangan mengeluarkan kata 15 poin. Mantan presiden Inter Milan itu sudah memiliki perhitungan tersendiri.

Ketika memastikan lolos ke Piala Dunia 2018, Timnas Korea Selatan yang finis di posisi runner-up Grup B, mengoleksi 15 angka. Koleksi 15 angka disabet Timnas Korea Selatan dengan rincian empat menang, tiga imbang dan tiga kalah.

Berhubung Timnas Indonesia telah mengoleksi dua angka, skuad Garuda membutuhkan 13 poin tambahan dari delapan pertandingan sisa di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana cara Timnas Indonesia mendapatkan 13 poin dari delapan pertandingan sisa?

Timnas Indonesia dapat meraih empat angka dari Bahrain (kandang dan tandang), serta enam poin dari China (kandang dan tandang). Sementara itu, tiga poin lagi bisa didapat Timnas Indonesia saat menjamu Arab Saudi pada matchday keenam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/51/3191005/jordi_amat_berharap_pssi_bisa_memilih_sosok_terbaik_untuk_mengisi_kursi_pelatih_timnas_indonesia-Co0N_large.jpg
Jordi Amat Harap PSSI Pilh Sosok Terbaik untuk Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/51/3190982/john_herdman_adalah_pilihan_paling_masuk_akal_sebagai_pelatih_baru_timnas_indonesia_ketimbang_giovanni_van_bronckhorst-g368_large.jpeg
Bung Harpa Nilai Lebih Masuk Akal John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia ketimbang Giovanni van Bronckhorst
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/51/3190973/kualitas_pemain_timnas_indonesia_belum_layak_main_di_piala_dunia_2026_pssi-RadJ_large.jpg
Asnawi Mangkualam: Kualitas Pemain Timnas Indonesia Belum Cukup untuk Main di Piala Dunia 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/49/3190968/asnawi_mangkualam_gagal_gabung_persib_bandung_pada_musim_panas_2025_portfcofficial-PFhn_large.jpg
Penyebab Pemain Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam Gagal Gabung Persib Bandung pada Musim Panas 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/19/11/1657971/sejarah-timans-futsal-indonesia-raih-emas-sekaligus-putus-dominasi-thailand-ccq.webp
Sejarah! Timans Futsal Indonesia Raih Emas Sekaligus Putus Dominasi Thailand
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/30/ketua_umum_noc_indonesia_raja_sapta_oktohari.jpg
NOC Indonesia Bidik Target Lebih Tinggi usai Merah Putih Banjir Prestasi di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement