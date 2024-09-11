Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

7 Pemain Timnas Indonesia yang Jadi Penghangat Bangku Cadangan di FIFA Matchday September 2024, Nomor 1 Ramadhan Sananta!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |12:06 WIB
7 Pemain Timnas Indonesia yang Jadi Penghangat Bangku Cadangan di FIFA Matchday September 2024, Nomor 1 Ramadhan Sananta!
Berikut 7 pemain Timnas Indonesia yang dibangkucadangkan sepanjang FIFA Matchday September 2024 (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

SEJUMLAH pemain Timnas Indonesia hanya menjadi penghangat bangku cadangan di FIFA Matchday September. Sebab, Shin Tae-yong sama sekali tidak memberikan menit bermain pada mereka di dua laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Meski begitu, Timnas Indonesia berhasil memetik hasil yang cukup positif. Di laga perdana kontra Arab Saudi, Jumat (06/09/2024) dini hari WIB, skuad garuda sukses meraih hasil imbang 1-1 atas skuad Green Falcons di kandangnya.

Terbaru, Timnas Indonesia juga sukses menahan imbang Australia dengan skor 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa (10/09/2024) malam WIB. Dengan hasil ini, anak asuh Shin Tae-yong telah mengoleksi 2 poin dan duduk di peringkat 4 klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Sayangnya, keberhasilan ini menyisakan sedikit sesak bagi beberapa pemain. Sebab, dalam dua laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar di FIFA Matchday September ini, mereka sama sekali tak mendapatkan menit bermain.

