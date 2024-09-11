Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

BREAKING NEWS: Timnas Indonesia Masuk 10 Besar Negara dengan Lonjakan Peringkat Tertinggi di Ranking FIFA September 2024!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |10:35 WIB
BREAKING NEWS: Timnas Indonesia Masuk 10 Besar Negara dengan Lonjakan Peringkat Tertinggi di Ranking FIFA September 2024!
Timnas Indonesia melesat ke peringkat 129 dunia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
TIMNAS Indonesia masuk 10 besar negara dengan lonjakan peringkat tertinggi di ranking FIFA September 2024. Mengutip dari laman football-ranking.com, Timnas Indonesia naik empat peringkat dari posisi 133 ke 129 dunia setelah mendapatkan tambahan 15,4 poin di ranking FIFA.

Tambahan poin di atas diraup Timnas Indonesia setelah menahan dua tim langganan Piala Dunia, Arab Saudi dan Australia di dua laga awal Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain Timnas Indonesia, negara mana saja yang mengalami lonjakan ranking FIFA paling dratis?

Timnas Indonesia tahan Australia 0-0. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

(Timnas Indonesia tahan Australia 0-0. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Brunei Darussalam dan Samoa jadi yang paling melesat, yakni naik tujuh posisi. Brunei naik tujuh posisi dari peringkat 190 ke 183 dunia setelah dua kali menang atas Makau, tepatnya di playoff Piala Asia 2027.

Wakil Asia Tenggara itu total mendapatkan 25 poin di ranking FIFA September 2024. Sementara Samoa, menang 2-0 atas American Samoa dan Tonga (2-1) di lanjutan Kualiifkasi Piala Dunia 2026 zona Oseania.

Dua kemenangan itu menghasilkan 24,3 poin bagi mereka dan mendongkrak posisi Samoa dari tangga 192 ke 185 dunia. Kembali ke Timnas Indonesia.

Apa yang dicapai Timnas Indonesia di dua laga awal Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masuk kategori luar biasa. Timnas Indonesia menunjukan mereka sanggup bersaing dengan negara-negara yang rutin lolos ke Piala Dunia.

