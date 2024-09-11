3 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Keturunan Maluku, Nomor 1 Striker Bertenaga Kuda

Shayne Pattynama merupakan salah satu pemain naturalisasi Timnas Indonesia keturunan Maluku (Foto: Instagram/@s.pattynama)

BERIKUT tiga pemain naturalisasi Timnas Indonesia keturunan Maluku. Mereka kini membela negara kelahiran leluhurnya.

PSSI tengah rajin menaturalisasi pemain keturunan Indonesia yang bermain di luar negeri. Namun, aturan hanya memperbolehkan mereka yang memiliki darah keturunan maksimal dari kakek-nenek.

Tiga pemain ini memiliki darah keturunan Maluku dari kakek-nenek mau pun orangtuanya. Lalu, siapa mereka? Simak ulasan berikut ini.

3 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Keturunan Maluku

3. Eliano Reijnders





Pemain yang baru akan menjalani proses naturalisasi ini memiliki darah keturunan Maluku dari garis ibu. Hal itu diketahui dari sang kakak, Tijjani Reijnders, ketika melakoni laga bersama AC Milan di Serie A.

Ceritanya, klub-klub Liga Italia tengah merayakan hari ibu. Para pemain diminta mengenakan kaus dengan nama sang ibunda. Di seragam Tijjani, tertera nama Lekatompessy sebuah familia tau nama keluarga khas Maluku.

BACA JUGA: Graham Arnold Akui Australia Pusing Hadapi Maarten Paes di Gawang Timnas Indonesia

2. Shayne Pattynama





Dalam pengakuannya, pemain KAS Eupen itu menuturkan memiliki darah keturunan dari sang ayah yang memang orang Indonesia. Namun, ayahnya diketahui lahir dan besar di Semarang, Jawa Tengah.

Pun begitu, nama Pattynama cukup lekat dengan Maluku. Bisa dibilang Shayne memiliki darah keturunan dari provinsi tersebut.