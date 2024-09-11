Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Keturunan Maluku, Nomor 1 Striker Bertenaga Kuda

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |05:02 WIB
3 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Keturunan Maluku, Nomor 1 Striker Bertenaga Kuda
Shayne Pattynama merupakan salah satu pemain naturalisasi Timnas Indonesia keturunan Maluku (Foto: Instagram/@s.pattynama)
A
A
A

BERIKUT tiga pemain naturalisasi Timnas Indonesia keturunan Maluku. Mereka kini membela negara kelahiran leluhurnya.

PSSI tengah rajin menaturalisasi pemain keturunan Indonesia yang bermain di luar negeri. Namun, aturan hanya memperbolehkan mereka yang memiliki darah keturunan maksimal dari kakek-nenek.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Australia (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Tiga pemain ini memiliki darah keturunan Maluku dari kakek-nenek mau pun orangtuanya. Lalu, siapa mereka? Simak ulasan berikut ini.

3 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Keturunan Maluku

3. Eliano Reijnders

Tijjani Reijnders dan Eliano Reijnders (Foto: Instagram/@eliano.r)

Pemain yang baru akan menjalani proses naturalisasi ini memiliki darah keturunan Maluku dari garis ibu. Hal itu diketahui dari sang kakak, Tijjani Reijnders, ketika melakoni laga bersama AC Milan di Serie A.

Ceritanya, klub-klub Liga Italia tengah merayakan hari ibu. Para pemain diminta mengenakan kaus dengan nama sang ibunda. Di seragam Tijjani, tertera nama Lekatompessy sebuah familia tau nama keluarga khas Maluku.

2. Shayne Pattynama

Shayne Pattynama

Dalam pengakuannya, pemain KAS Eupen itu menuturkan memiliki darah keturunan dari sang ayah yang memang orang Indonesia. Namun, ayahnya diketahui lahir dan besar di Semarang, Jawa Tengah.

Pun begitu, nama Pattynama cukup lekat dengan Maluku. Bisa dibilang Shayne memiliki darah keturunan dari provinsi tersebut.

Halaman:
1 2
      
