Hasil Timnas Kuwait vs Timnas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Imbang Tanpa Gol!

ARDHIYAH – Hasil Timnas Kuwait vs Timnas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sudah diketahui. Laga di Stadion Internasional Jaber Al-Ahmed, Ardhiyah, Rabu (11/9/2024) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 0-0.

Kedua kesebelasan minim peluang. Satu poin ini patut disyukuri Irak yang bermain dengan 10 orang sejak menit-menit awal babak pertama.

Jalannya Pertandingan

Kesialan harus dialami tim tamu di awal babak pertama. Pelanggaran Rebin Sulaka langsung berbuah kartu merah di menit ketujuh lantaran sang bek merupakan orang terakhir.

Keluarnya Sulaka langsung membuat pertandingan berubah arah. Kuwait dominan dalam penguasaan bola. Namun, duel lebih banyak berkutat di lini tengah.

Alhasil, kedua kesebelasan minim peluang di babak pertama. Skor 0-0 pun menutup 45 menit awal.

Memasuki babak kedua, Irak yang kekurangan jumlah personel, bermain lebih ke dalam. Hal ini menyulitkan Kuwait untuk mencari celah.