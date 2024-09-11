Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Kelar Laga Timnas Bahrain vs Jepang: Samurai Biru Tak Terkejar, Timnas Indonesia Posisi 4

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |01:14 WIB
Klasemen Sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Kelar Laga Timnas Bahrain vs Jepang: Samurai Biru Tak Terkejar, Timnas Indonesia Posisi 4
Timnas Indonesia menghuni posisi empat klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia usai matchday dua (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

KLASEMEN sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 kelar laga Timnas Bahrain vs Timnas Jepang sudah diketahui. Samurai Biru bertengger dengan nyaman di puncak, sementara Timnas Indonesia menghuni posisi empat.

Tiga laga di matchday dua Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia telah rampung digelar. Hasilnya, Jepang dan Timnas Arab Saudi sukses menuai angka penuh.

Timnas Bahrain vs Timnas Jepang (Foto: Instagram/@bahrainnt)

The Green Falcon akhirnya memetik tiga angka usai menang 2-1 atas Timnas China di Stadion Dalian, Selasa 10 September 2024 malam WIB. Mereka pun naik ke posisi dua dengan nilai empat.

Sementara, Jepang nyaman di puncak klasemen. Kaoru Mitoma dan kawan-kawan menang telak 5-0 atas Bahrain di kandang lawan sehingga mengoleksi nilai sempurna enam dari dua laga.

Lalu, posisi tiga ditempati Bahrain dengan nilai tiga. Kekalahan telak dari Jepang membuat mereka tak bisa menambah koleksi poin.

Di urutan empat, Timnas Indonesia mengumpulkan dua poin dari dua laga. Skuad Garuda sukses menahan Timnas Australia 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189977/shin_tae_yong_mengirim_pesan_kepada_awak_timnas_indonesia_yang_dipastikan_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-7Nx3_large.jpg
Sedih Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Harus Kerja Lebih Keras Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189925/shin_tae_yong_mengaku_ada_beberapa_pemain_timnas_indonesia_curhat_kepadanya_usai_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-ck9P_large.jpg
Pemain Curhat Usai Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Bisa Lolos jika Kita Masih Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189477/kevin_diks_kembali_mengenang_kegagalan_timnas_indonesia_melaju_ke_putaran_final_piala_dunia_2026-zmMI_large.jpg
Kevin Diks Kenang Kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026: Benar-Benar Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/19/51/1658021/mencari-penerus-tiga-srikandi-1360-pemanah-bertarung-di-kejurnas-panahan-antarklub-2025-fah.webp
Mencari Penerus Tiga Srikandi: 1.360 Pemanah Bertarung di Kejurnas Panahan Antarklub 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/19/appi_dan_ileague_menggelar_penggalangan_dana_untu.jpg
APPI dan I.League Lelang Jersey Demi Korban Bencana Sumatra, Tembus Ratusan Juta
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement