Klasemen Sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Kelar Laga Timnas Bahrain vs Jepang: Samurai Biru Tak Terkejar, Timnas Indonesia Posisi 4

Timnas Indonesia menghuni posisi empat klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia usai matchday dua (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

KLASEMEN sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 kelar laga Timnas Bahrain vs Timnas Jepang sudah diketahui. Samurai Biru bertengger dengan nyaman di puncak, sementara Timnas Indonesia menghuni posisi empat.

Tiga laga di matchday dua Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia telah rampung digelar. Hasilnya, Jepang dan Timnas Arab Saudi sukses menuai angka penuh.

The Green Falcon akhirnya memetik tiga angka usai menang 2-1 atas Timnas China di Stadion Dalian, Selasa 10 September 2024 malam WIB. Mereka pun naik ke posisi dua dengan nilai empat.

Sementara, Jepang nyaman di puncak klasemen. Kaoru Mitoma dan kawan-kawan menang telak 5-0 atas Bahrain di kandang lawan sehingga mengoleksi nilai sempurna enam dari dua laga.

Lalu, posisi tiga ditempati Bahrain dengan nilai tiga. Kekalahan telak dari Jepang membuat mereka tak bisa menambah koleksi poin.

Di urutan empat, Timnas Indonesia mengumpulkan dua poin dari dua laga. Skuad Garuda sukses menahan Timnas Australia 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.