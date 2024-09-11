Hasil Timnas Bahrain vs Timnas Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Menggila, Samurai Biru Menang Telak 5-0

RIFFA – Hasil Timnas Bahrain vs Timnas Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sudah diketahui. Laga di Stadion Nasional Bahrain, Riffa, Rabu (11/9/2024) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 4-0 untuk Samurai Biru.

Lima gol Jepang dicetak oleh Ayase Ueda (37’, 47’), Hidemasa Morita (61’, 64’), dan Koki Ogawa (81’). Kemenangan ini mengukuhkan mereka di puncak klasemen Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Jalannya Pertandingan

Bermain di kandang lawan, Jepang justru dominan sejak menit pertama. Namun, mereka baru bisa memetik peluang di menit kesembilan ketika sepakan Ritsu Doan menyambut umpan silang Kaoru Mitoma menghantam tiang di menit kesembilan.

Kendati dominan, Jepang begitu sulit membongkar pertahanan Bahrain. Mereka baru bisa mencetak gol pada menit ke-37 via penalti Ueda. Hadiah itu diberikan setelah bek tuan rumah handball di kotak terlarang.

Tempo pertandingan sempat menurun usai gol itu. Alhasil, skor 1-0 untuk keunggulan Jepang bertahan hingga rehat.

Selepas istirahat, tim tamu langsung tancap gas. Umpan datar Junya Ito di dalam kotak penalti berhasil dikontrol lalu disepak masuk oleh Ueda di menit ke-47. Skor 2-0 untuk Jepang.