Hasil Babak Pertama PSM Makassar vs Persib Bandung: Sama Kuat, Skor 0-0 Masih Terjaga

HASIL babak pertama PSM Makassar vs Persib Bandung akan diulas dalam artikel ini. Skor imbang 0-0 masih terjaga dalam laga lanjutan Liga 1 2024-2025 itu.

Laga PSM Makassar vs Persib Bandung digelar di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (11/9/2024) sore WIB. Kedua tim tampil sama kuat dalam laga ini. Sejumlah peluang yang didapat pun gagal berbuah manis.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua tim langsung tancap gas sejak menit awal. Baik PSM Makassar dan Persib Bandung, kedua tim itu bermain sangat agresif dalam melakukan serangan, kendati belum ada peluang emas yang tercipta hingga menit 10.

Pertarungan sengit masih mewarnai jalannya pertandingan. Tapi tetap saja, serangan-serangan yang mereka lancarkan masih terlalu polos sehingga belum ada juga tambahan gol yang tercipta sampai menit ke-25.

Juku Eja -julukan PSM Makassar- mendapat peluang lewat tendangan spekulasi Ricky Pratama pada menit 33 yang masih bisa ditangkap Kevin Mendoza. Sementara itu, Persib Bandung masih kesulitan menjebol pertahanan tuan rumah.

PSM Makassar nyaris membuka keran golnya di menit 44 lewat peluang Adilson Silva yang masih bisa diantisipasi pertahanan Persib Bandung. Pada akhirnya, kedua kesebelasan bermain dengan skor kacamata alias 0-0 di babak pertama.