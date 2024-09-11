Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

PSM Makassar vs Persib Bandung: Nick Kuipers Kritik Lapangan Stadion Batakan!

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |05:34 WIB
Nick Kuipers mengkritik Stadion Batakan jelang laga PSM Makassar vs Persib Bandung (Foto: MPi/Miftahul Ghani)
A
A
A

BALIKPAPAN – Bek Persib Bandung, Nick Kuipers, mengkritik kualitas lapangan di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, jelang menghadapi PSM Makassar di Liga 1 2024-2025. Menurutnya, lapangan stadion eks PON 2008 itu kurang bagus.

Laga PSM Makassar vs Persib Bandung akan digelar Rabu (15/9/2024) pukul 15.30 WIB. Menurut Kuipers, laga nanti berpotensi menghadirkan keseruan.

Stadion Batakan (Foto: UPTD BPKD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur)

Namun, pemain asal Belanda itu sedikit kecewa dengan kualitas lapangan. Ia beranggapan hal tersebut akan mengganggu jalannya permainan.

“Dan ini akan menjadi laga yang berat dan lapangan juga kurang bagus dan ini akan berdampak pada permainan tersebut,” kata Kuipers dalam prematch press conference, dikutip Rabu (11/9/2024).

Meski demikian, bek berusia 31 tahun itu tak ingin menjadikan hal tersebut sebagai alasan untuk tidak bermain maksimal. Sebaliknya, tim harus segera beradaptasi dengan lapangan agar bisa menunjukkan permainan terbaiknya.

“Jadi pada akhirnya, kami harus bisa memastikan kami meraih kemenangan dan membawa pulang tiga poin ke Bandung,” kata Kuipers.

Halaman:
1 2
      
